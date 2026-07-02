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Eurovision 2027: Ο Καναδάς θα διαγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μετά την ένταξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης CBC/Radio-Canada ως πλήρους μέλους της EBU, η χώρα θα κάνει το ντεμπούτο της στον διαγωνισμό του 2027.

Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2027, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές του.

«Ο Καναδάς είναι η πρώτη νέα χώρα που θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision μετά την Αυστραλία το 2015 και θα διαγωνιστεί στους ημιτελικούς όταν λάβει μέρος στον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά», όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Η CBC/Radio Canada θα ανακοινώσει αργότερα φέτος λεπτομέρειες για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, σύμφωνα με την EBU.

Ο διαγωνισμός του 2027 θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία μετά την νίκη της στη φετινή διοργάνωση.

Η συμμετοχή στη Eurovision δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς αλλά αφορά μέλη της EBU, μιας ραδιοτηλεοπτικής συμμαχίας που περιλαμβάνει χώρες και εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ο αυστραλιανός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SBS είναι συνεργαζόμενο μέλος, κάτι που κατέστησε δυνατή την πρόσκλησή του στον διαγωνισμό. Την περασμένη εβδομάδα, η CBC/Radio-Canada ανακοίνωσε ότι έγινε πλήρες μέλος της EBU, κάτι που δίνει στη χώρα τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην 71η διοργάνωση της επόμενης χρονιάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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