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Ο «Ράμπο» έγινε 80: Συνεχίζει δυναμικά σε παραγωγές με πάθος στη ζωγραφική

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο σταρ που υποστηρίζει εδώ και χρόνια τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), εντοπίζεται συχνά από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει τις βραδινές του εξόδους στην περιοχή, επιλέγοντας το δημοφιλές Le Bilboquet ή περιστασιακά, τη λέσχη Mar-a-Lago.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) δεν φαίνεται να ρίχνει καθόλου τους ρυθμούς του, έχοντας μάλιστα κλείσει μόλις χθες (6 Ιουλίου) το 80o έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με πηγή του περιοδικού PEOPLE.

«Συνεχίζει να παίζει γκολφ και να συμμετέχει σε παραγωγές» πρόσθεσε η πηγή για τον πρωταγωνιστή της σειράς «Tulsa King», ο οποίος μένει σε μια «πανέμορφη έπαυλη στο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα», ενώ μαζί με τη σύζυγό του Τζένιφερ Φλάβιν (Jennifer Flavin) και τις τρεις κόρες τους, περνούν τα καλοκαίρια τους στο σπίτι που αγόρασε το 2024 στο Ιστ Χάμπτον.

Ο σταρ που υποστηρίζει εδώ και χρόνια τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), εντοπίζεται συχνά από τον φωτογραφικό φακό να απολαμβάνει τις βραδινές του εξόδους στην περιοχή, επιλέγοντας το δημοφιλές Le Bilboquet ή περιστασιακά, τη λέσχη Mar-a-Lago.

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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