Με οθωμανικό πολεμικό εμβατήριο υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα ο Ερντογάν (βίντεο)

Με μια προκλητική υποδοχή στην οποία ακούστηκε το γνωστό οθωμανικό στρατιωτικό εμβατήριο «Ceddin Deden» υποδέχθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η επιλογή της μουσικής προκάλεσε συζητήσεις λόγω του ιστορικού συμβολισμού του συγκεκριμένου κομματιού.

WATCH: Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis is welcomed in Ankara by the Mehter band performing "Ceddin Deden" ahead of the NATO summit dinner. pic.twitter.com/cel94gA78j — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Το «Ceddin Deden» ανήκει στην παράδοση των Μεχτέρ (Mehter), των περίφημων στρατιωτικών μουσικών σωμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι μπάντες αυτές είχαν στρατιωτικό ρόλο και χρησιμοποιούνταν για να συνοδεύουν τις πορείες και τις εκστρατείες του οθωμανικού στρατού. Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οθωμανικά στρατιωτικά εμβατήρια και εξακολουθεί να εκτελείται σήμερα σε επίσημες και στρατιωτικές τελετές στην Τουρκία.

— Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in resepsiyona girişinde mehter takımı tarafından “Ceddin Deden” çalındı. pic.twitter.com/IpJzJIQJkl — postmodern (@istbassavcisi) July 7, 2026

Η ονομασία «Ceddin Deden» αποδίδεται στα ελληνικά περίπου ως «ο πρόγονός σου, ο πατέρας σου», με στίχους που αναφέρονται στην ιστορική κληρονομιά και τη δύναμη των προγόνων. Η μελωδία έχει έντονα χαρακτηριστικά στρατιωτικού εμβατηρίου, με δυνατά κρουστά και ρυθμό πορείας, στοιχεία χαρακτηριστικά της παράδοσης των Μεχτέρ.