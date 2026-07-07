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Με οθωμανικό πολεμικό εμβατήριο υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στην Άγκυρα ο Ερντογάν (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το «Ceddin Deden», εμβατήριο της παράδοσης των οθωμανικών στρατιωτικών μπαντών Μεχτέρ, ακούστηκε κατά την τελετουργική υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα

Με μια προκλητική υποδοχή στην οποία ακούστηκε το γνωστό οθωμανικό στρατιωτικό εμβατήριο «Ceddin Deden» υποδέχθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η επιλογή της μουσικής προκάλεσε συζητήσεις λόγω του ιστορικού συμβολισμού του συγκεκριμένου κομματιού.

Το «Ceddin Deden» ανήκει στην παράδοση των Μεχτέρ (Mehter), των περίφημων στρατιωτικών μουσικών σωμάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι μπάντες αυτές είχαν στρατιωτικό ρόλο και χρησιμοποιούνταν για να συνοδεύουν τις πορείες και τις εκστρατείες του οθωμανικού στρατού. Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οθωμανικά στρατιωτικά εμβατήρια και εξακολουθεί να εκτελείται σήμερα σε επίσημες και στρατιωτικές τελετές στην Τουρκία.

Η ονομασία «Ceddin Deden» αποδίδεται στα ελληνικά περίπου ως «ο πρόγονός σου, ο πατέρας σου», με στίχους που αναφέρονται στην ιστορική κληρονομιά και τη δύναμη των προγόνων. Η μελωδία έχει έντονα χαρακτηριστικά στρατιωτικού εμβατηρίου, με δυνατά κρουστά και ρυθμό πορείας, στοιχεία χαρακτηριστικά της παράδοσης των Μεχτέρ.

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