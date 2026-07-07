Η Λεπέν δεν εγκαταλείπει το 2027 – Προσφεύγει κατά της απόφασης του Εφετείου για να «σπάσει» τον περιορισμό της

Η Μαρίν Λεπέν δηλώνει ότι δεν εγκαταλείπει τη μάχη για την προεδρική υποψηφιότητά της το 2027, λίγες ώρες μετά την απόφαση του εφετείου του Παρισιού που επικύρωσε την καταδίκη της για την υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά μείωσε την ποινή που πρακτικά αφήνει ανοιχτό τον δρόμο για τη συμμετοχή της στην εκλογική διαδικασία.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή της στο TF1, η ηγέτιδα της Εθνικής Συσπείρωσης ανέφερε ότι θα προσφύγει κατά του σκέλους της απόφασης που προβλέπει την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο αυτό μπορεί να ανασταλεί μέσω της περαιτέρω δικαστικής διαδικασίας.

«Δεν μπορώ να κάνω προεκλογική εκστρατεία φορώντας ηλεκτρονικό βραχιόλι», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι ένας υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων.

Η Λεπέν ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η πρόθεσή της παραμένει να διεκδικήσει την προεδρία το 2027. Μάλιστα ανακοίνωσε τη δημιουργία ιστοσελίδας της προεκλογικής της εκστρατείας, καλώντας τους υποστηρικτές της να δηλώσουν συμμετοχή.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πολιτικού κόστους μετά τη νέα καταδίκη, η Λεπέν υποστήριξε ότι η τελική απόφαση ανήκει στους Γάλλους πολίτες. «Ο γαλλικός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο», ανέφερε, επιμένοντας ότι οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα.

Η απόφαση του εφετείου μείωσε την αρχική πενταετή απαγόρευση ανάληψης δημόσιου αξιώματος, θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο σκέλος έχει ήδη εκτιθεί, αφήνοντας ως βασικό εμπόδιο για τη Λεπέν την ποινή ενός έτους με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η ίδια εξακολουθεί να δηλώνει αθώα και ανέφερε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, αμφισβητώντας το σκεπτικό ότι οι κοινοβουλευτικοί βοηθοί που πληρώνονταν από ευρωπαϊκά κονδύλια εργάζονταν στην πραγματικότητα για κομματικές δραστηριότητες στη Γαλλία και όχι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: Guardian