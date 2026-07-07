Η πρώτη σταρ της Τεχνητής Νοημοσύνης αποκτά τη δική της ταινία

Η ψηφιακή ηθοποιός Τίλι Νόργουντ, της οποίας το ξεκίνημα της καριέρας της το φθινόπωρο του 2025 προκάλεσε αίσθηση στο Χόλιγουντ, θα πρωταγωνιστήσει σύντομα στην πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους, ανακοίνωσε σήμερα το στούντιο Particle6, το οποίο θα αναλάβει την παραγωγή αυτής της ταινίας που θα δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ταινία θα έχει τίτλο "Misaligned", μια αναφορά στην έννοια της ευθυγράμμισης με την ΤΝ, η οποία συνίσταται στο να πλαισιώνεται ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να μπορεί, όσο είναι δυνατόν, να λειτουργεί σε συμφωνία με τις ανθρώπινες αξίες και στόχους.

Σε ερώτηση που έθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μια εκπρόσωπος Τύπου του Particle6 απάντησε πως είναι πολύ νωρίς για να αποκαλύψει την εταιρεία διανομής της ταινίας, στις κινηματογραφικές αίθουσες ή μέσω streaming ούτε το χρονοδιάγραμμα της κυκλοφορίας της.

Αν και η παραγωγή θα γίνει εξ ολοκλήρου με τη ΤΝ, η Particle6 διευκρινίζει πως έχει ενσωματώσει στην ομάδα της επαγγελματίες από την παραδοσιακή κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία, δηλαδή σεναριογράφους, τεχνικούς, ακόμη και ηθοποιούς.

AΠΕ ΜΠΕ