«Σφετεριστές πειρατές»: Η αντιπρόεδρος της Αργεντινής βάζει μπουρλότο στον ημιτελικό με την Αγγλία - Πολεμικό κλίμα πριν από τον ιστορικό αγώνα

Πολιτικές και ιστορικές διαστάσεις προσέδωσε στον μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή η αντιπρόεδρος της χώρας, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, αποκαλώντας τους Άγγλους «σφετεριστές πειρατές» και συνδέοντας την αναμέτρηση με τις Μαλβίνες, τον Ντιέγκο Μαραντόνα και τον Λιονέλ Μέσι.

Ο σημερινός ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, στις 22:00, βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος. Οι δύο ομάδες διεκδικούν στην Ατλάντα το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Η γνωστή αντιπαλότητα των δύο χωρών, η οποία δεν περιορίζεται στο αθλητικό πεδίο, επανήλθε στο προσκήνιο πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, έπειτα από ανάρτηση της αντιπροέδρου της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, στην πλατφόρμα X.

Η Βιγιαρουέλ αναφέρθηκε στα νησιά Φόκλαντς, τα οποία στην Αργεντινή αποκαλούνται Μαλβίνες, στον Ντιέγκο Μαραντόνα και στον Λιονέλ Μέσι, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τους Άγγλους «σφετεριστές πειρατές».

«Παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών. Αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας. Δεν θα είμαι πολιτικά ορθή ή ψυχρή. Εναντίον των Άγγλων, είναι πάντα κάτι περισσότερο. Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος χορός του Λέο, είναι να βάλουμε φρένο στους εισβολείς. Εμπρός Αργεντινή! Γιατί μέχρι την τελευταία μας ανάσα, θα διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η 51χρονη Βιγιαρουέλ είναι δικηγόρος, συγγραφέας και ακτιβίστρια και κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου της Αργεντινής από το 2023.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Ένας ημιτελικός με βαριά ιστορική φόρτιση

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζουν την Αγγλία των Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ, με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Η Αργεντινή επιδιώκει να διατηρήσει τα σκήπτρα που κατέκτησε το 2022, ενώ η Αγγλία θέλει να επιστρέψει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966.

Η νέα συνάντηση των δύο ομάδων ξυπνά μνήμες από ορισμένες από τις πλέον χαρακτηριστικές στιγμές της μεταξύ τους αντιπαλότητας: το «χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986 και την αποβολή του Ντέιβιντ Μπέκαμ στον αγώνα του 1998, έπειτα από την αντίδρασή του στον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Πάνω από όλα, όμως, παραμένει η πολιτική και ιστορική φόρτιση γύρω από τα νησιά Φόκλαντς ή Μαλβίνες, η οποία εξακολουθεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ποδοσφαιρικά η συγκεκριμένη αναμέτρηση στην Αργεντινή.