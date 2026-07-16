Στον ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη – Νέα συνεργασία με το κανάλι για τα επόμενα δύο χρόνια

Νέα σελίδα στην επαγγελματική της πορεία ανοίγει η Σία Κοσιώνη, καθώς ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τη γνωστή δημοσιογράφο.

Η Ελληνίδα δημοσιογράφος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τον τηλεοπτικό σταθμό και αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο στην ενημερωτική του ζώνη. Συγκεκριμένα, θα συμμετέχει ως σχολιάστρια στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, ενώ παράλληλα θα αναλάβει την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΑΝΤ1 υπογραμμίζει τη μακρόχρονη πορεία της Σίας Κοσιώνη στη δημοσιογραφία, η οποία ξεπερνά τα 25 χρόνια, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες παρουσίες του χώρου.

Το κανάλι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, την εγκυρότητα και τη συνέπειά της στην κάλυψη σημαντικών πολιτικών και διεθνών γεγονότων, στοιχεία που, όπως σημειώνει, έχουν συμβάλει στη δημιουργία μιας σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με το τηλεοπτικό κοινό.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Σία Κοσιώνη εντάσσεται στο δυναμικό του ΑΝΤ1, ενισχύοντας περαιτέρω το ενημερωτικό προφίλ του σταθμού και διευρύνοντας την παρουσία της στην τηλεοπτική ενημέρωση.