Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ – Εκκρεμεί αίτημα έκδοσής τους στη Βρετανία

Οι αδελφοί Άντριου και Τρίσταν Τέιτ, γνωστοί από την άκρως σεξιστική δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνελήφθησαν το Σάββατο στο Μαϊάμι από ομοσπονδιακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δικαστικών Επιμελητών των ΗΠΑ (U.S. Marshals Service).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως οι κατηγορίες που σχετίζονται με τη σύλληψή τους, καθώς το ένταλμα παραμένει σφραγισμένο, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο Associated Press.

Σύλληψη μετά από αίτημα έκδοσης της Βρετανίας

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο AP υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι δύο αδελφοί συνελήφθησαν έπειτα από αίτημα έκδοσης που υπέβαλαν οι βρετανικές αρχές.

Οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ καταζητούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό και εμπορία ανθρώπων. Οι δικηγόροι τους έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Η υπόθεση στη Ρουμανία

Οι δύο αδελφοί, που έχουν αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα, εγκαταστάθηκαν στη Ρουμανία το 2016.

Το 2022 συνελήφθησαν από τις ρουμανικές αρχές, κατηγορούμενοι ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα που δελέαζε γυναίκες με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν προχώρησε δικαστικά, καθώς διαπιστώθηκαν νομικές και διαδικαστικές παρατυπίες. Οι ίδιοι είχαν αρνηθεί εξαρχής όλες τις κατηγορίες.

Αμφιλεγόμενη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα

Οι πρώην επαγγελματίες αθλητές του kickboxing έχουν αποκτήσει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως νεαρούς άνδρες, προβάλλοντας έναν τρόπο ζωής πολυτέλειας και απόψεις που έχουν επικριθεί ευρέως ως μισογυνικές και υπέρ της ακραίας «υπεραρρενωπότητας».

Οι κατηγορίες που εκκρεμούν στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορούν φερόμενα περιστατικά κακοποίησης γυναικών την περίοδο 2012-2015, σε περιοχή βόρεια του Λονδίνου όπου μεγάλωσαν οι δύο αδελφοί. Οι ίδιοι εξακολουθούν να αρνούνται κάθε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονται.

Πηγή: ΕΡΤ