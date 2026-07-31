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Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έγινε 79 ετών - Η τρυφερή ευχή της κόρης του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Κάθριν Σβαρτσενέγκερ δημοσίευσε σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες και ευχήθηκε στον πατέρα της για τα 79α γενέθλιά του.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ γιόρτασε τα 79α γενέθλιά του και η κόρη του, Κάθριν Σβαρτσενέγκερ, του αφιέρωσε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για τον ρόλο του στην οικογένεια.

H συγγραφέας δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες του πατέρα της, καθώς και στιγμιότυπα από τα παιδικά της χρόνια μαζί του. Στη λεζάντα της δημοσίευσής της μίλησε με τρυφερά λόγια για τον πατέρα της, αναφερόμενη τόσο στον ρόλο του ως πατέρα όσο και ως παππού. Όπως έγραψε: «Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε και ακόμη πιο τυχερά είναι τα παιδιά μας που σε έχουν ως παππού».

 

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