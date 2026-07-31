Χάος στη Θέουτα με χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο: Ο στρατός αναλαμβάνει δράση - Πυρά Μελόνι κατά Σάντσεθ [βίντεο]

Δραματική είναι η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν στο ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο τις τελευταίες ημέρες, με την κορύφωση να σημειώνεται την Πέμπτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της El País, η προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε θανατηφόρα για τουλάχιστον 18 ανθρώπους. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ επιστράτευσε τον στρατό για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ παράλληλα ξέσπασε έντονη διπλωματική διαμάχη μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Έφοδος από ξηρά και θάλασσα

Η αθρόα είσοδος κλιμακώθηκε εκτός ελέγχου το μεσημέρι της Πέμπτης. Χιλιάδες άτομα, στην πλειονότητά τους νεαροί άνδρες και έφηβοι, επιχειρούσαν είτε να παραβιάσουν το νότιο συνοριακό πέρασμα είτε να προσπεράσουν τον προστατευτικό κυματοθραύστη κολυμπώντας. Πολλοί έφταναν στις παραλίες εξαντλημένοι, ενώ άλλοι ξέσπαγαν σε πανηγυρισμούς, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία» και «Ζήτω η Ισπανία», πετώντας τα υποδήματά τους ή ασπαζόμενοι το έδαφος.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, οι ακτές της Θέουτα παρέμεναν γεμάτες από εγκαταλελειμμένα βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές καταδύσεων, μαρτυρώντας την έκταση της θαλάσσιας διέλευσης.

Βαρύς ο ανθρώπινος απολογισμός

Η απόπειρα εισόδου είχε τραγικές συνέπειες. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της El País κάνει λόγο για τουλάχιστον 18 νεκρούς στη θαλάσσια διαδρομή από το Μαρόκο.

Όσοι κατάφεραν να πατήσουν στην ξηρά βρίσκονταν σε κατάσταση εξάντλησης, φέροντας τραύματα και αιμορραγίες στα κάτω άκρα από την προσπάθεια να σκαρφαλώσουν στα βράχια. Τα σώματα της Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) και οι διασώστες επικεντρώθηκαν στην παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες, αδυνατώντας να ανακόψουν το μαζικό κύμα.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Ανάπτυξη στρατού και επίσκεψη Σάντσεθ

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας προχώρησε στην αποστολή 60 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων για τη συνδρομή της Guardia Civil και των τοπικών αρχών στη διαφύλαξη της τάξης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μεταβαίνει εκτάκτως στη Θέουτα για να αποτιμήσει την κατάσταση και να συντονίσει τα επόμενα βήματα.

🚨Ceuta:



‼️Cientos de inmigrantes siguen entrando sin control en la ciudad. pic.twitter.com/CE20NCV6vo — Electodatos (@electodatos) July 30, 2026

Στα όριά τους οι υποδομές φιλοξενίας

Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Βίβας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επιβεβαιώνοντας ότι οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 1.500 και ότι οι δομές υποδοχής έχουν ξεπεράσει κάθε όριο χωρητικότητας. Το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας αδυνατεί να δεχθεί άλλους ανθρώπους, με αποτέλεσμα εκατοντάδες μετανάστες να βρίσκονται στους γύρω χώρους αναζητώντας τροφή, νερό και ιατρική φροντίδα. Οι ισπανικές αρχές έχουν ήδη τροχοδρομήσει τις διαδικασίες επαναπροώθησης στο Μαρόκο για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασύλου.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Παραπλανητικές φήμες πυροδότησαν την κρίση

Στην πλευρά του Μαρόκου, μεταξύ της πόλης Φνιντέκ και των συνόρων, είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς εκατοντάδες άτομα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μαζική κινητοποίηση προκλήθηκε από φήμες που κυκλοφόρησαν ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Το σκηνικό θυμίζει τα γεγονότα του 2021, όταν πάνω από 10.000 άνθρωποι είχαν εισέλθει στη Θέουτα σε διάστημα δύο ημερών, προκαλώντας διπλωματική κρίση μεταξύ Μαδρίτης και Ραμπάτ. Η τωρινή εισροή θεωρείται η μεγαλύτερη από τότε.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Λουίς Άλβαρες κατήγγειλε χθες Πέμπτη τη «δημαγωγία» της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία απαίτησε να ανασταλεί η συμμετοχή του κράτους της Ιβηρικής στον χώρο Σέγκεν μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον ισπανικό θύλακα Θέουτα κι ανακοίνωσε πως κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία σήμερα Παρασκευή.

Το μήνυμα του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είναι «ανάρμοστο» από πλευράς «εταίρου και φίλης χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη κι όχι οπαδική δημαγωγία», τόνισε ο κ. Άλβαρες μέσω X, συμπληρώνοντας πως κάλεσε «τον ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ