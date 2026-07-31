Ανασκαφές στη θέση Χλώρακας «Παλλούρες»

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε χτες στο ΣΚΕ Χλώρακας η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αρχαιολογικών ανασκαφών στη Χαλκολιθική θέση Χλώρακας «Παλλούρες», από τη Δρ Μαρία Χατζηγαβριήλ, αρχαιολόγο του Πανεπιστημίου Leiden της Ολλανδίας.

Η εκδήλωση, που προσέλκυσε το ενδιαφέρον κατοίκων και φίλων της αρχαιολογίας, ανέδειξε τη σημασία της μοναδικής αυτής θέσης, η οποία χρονολογείται στη Χαλκολιθική Περίοδο (3500–2600 π.Χ.), κατά τη μεταβατική εποχή από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού. Πρόκειται για μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση των πρώτων μεταλλικών αντικειμένων και την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με άλλες περιοχές της Μεσογείου.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου Leiden ανασκάπτει τη θέση από το 2015, ύστερα από πρόσκληση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου. Οι μέχρι σήμερα ανακαλύψεις περιλαμβάνουν οικίες, τάφους, μοναδικά μεταλλικά αντικείμενα και μεγάλο αριθμό ειδωλίων, εμπλουτίζοντας σημαντικά τις γνώσεις για τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της προϊστορικής Κύπρου.

Κατά την παρουσίασή της, η Δρ Μαρία Χατζηγαβριήλ αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους της αποστολής, οι οποίοι επικεντρώνονται στην κατανόηση της εξέλιξης των χαλκολιθικών κοινωνιών, στη διερεύνηση της μετάβασης από τη Μέση στη Ύστερη Χαλκολιθική Περίοδο και στην πληρέστερη καταγραφή της μορφής και της οργάνωσης του οικισμού κατά την Ύστερη Χαλκολιθική Περίοδο. Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή παιδιών, τα οποία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της αρχαιολογίας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, προσεγγίζοντας με βιωματικό τρόπο την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, τονίζοντας ότι η ανάδειξη της ιστορίας και του αρχαιολογικού πλούτου της Χλώρακας αποτελεί επένδυση για τις επόμενες γενιές.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Δρ Μαρία Χατζηγαβριήλ και την ομάδα του Πανεπιστημίου Leiden για τη διαχρονική τους προσφορά στην έρευνα, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη πραγματοποίηση της εκδήλωσης.