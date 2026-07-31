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Δεν θα δροσίσει το Σ/κ: Παραμένουν τα 40άρια και σήμερα, νέα Κίτρινη Προειδοποίηση - Ο καιρός αναλυτικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Σε ισχύ από τις 2 μ.μ. μέχρι τις 4.30 μ.μ. τίθεται νέα κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Στο μεταξύ, παραμένει σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης πυρκαγιών, όπως είχε ανακοινώσει το Τμήμα Δασών.

Ο καιρός αναλυτικά

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

To Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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