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« Άκου τη θάλασσα» : Παιδική παράσταση στο Δημοτικό Πάρκο Δασούδι

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Στο Δημοτικό Πάρκο «Δασούδι», πραγματοποιήθηκε ο απόγευμα, της Πέμπτης 30 Ιουλίου η διαδραστική παιδική θεατρική παράσταση «Άκου τη Θάλασσα», στο πλαίσιο του Κύκλου Εκδηλώσεων «Οικογένεια» του Δήμου Πάφου.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, η μικρή Στέλλα, μια μαγική γοργόνα και οι θαλάσσιοι φίλοι τους ταξίδεψαν τα παιδιά στον πολύχρωμο κόσμο του βυθού, μεταφέροντας με παραστατικό και ευχάριστο τρόπο σημαντικά μηνύματα για την προστασία της θάλασσας και του περιβάλλοντος.

Μέσα από τη μουσική, την κίνηση, το χιούμορ και τα διαδραστικά παιχνίδια, τα παιδιά δεν παρέμειναν απλοί θεατές, αλλά συμμετείχαν ενεργά στην εξέλιξη της παράστασης, γνώρισαν τις συνέπειες της θαλάσσιας ρύπανσης και ανακάλυψαν πως ακόμη και οι πιο μικρές πράξεις μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του κοινού μας σπιτιού, της Γης.

Ο Δήμος Πάφου ευχαριστεί θερμά το Θεατρικό Εργαστήρι Ονειρόδραμα για την όμορφη και ουσιαστική παρουσίαση, καθώς και όλες τις οικογένειες που αγκάλιασαν με την παρουσία και τον ενθουσιασμό τους ακόμη μία εκδήλωση του κύκλου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

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