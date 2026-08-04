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Αρχίζει την Παρασκευή το 44ο Φεστιβάλ Λευκάρων με αφιέρωμα στη Μαρινέλλα και συναυλία Πετρέλη - Ελευθερίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από τις 7 έως τις 16 Αυγούστου τα Λεύκαρα φιλοξενούν δεκάδες πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αφιέρωμα στη Μαρινέλλα, συναυλία με τον Θάνο Πετρέλη και την Ελευθερία Ελευθερίου, τη Λευκαρίτικη Βραδιά για τον Μάνο Λοΐζο και δράσεις αφιερωμένες στην τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά.

Με ένα δεκαήμερο πολιτιστικών, μουσικών, θεατρικών και παραδοσιακών εκδηλώσεων επιστρέφει το 44ο Φεστιβάλ Λευκάρων, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Λευκάρων από τις 7 έως τις 16 Αυγούστου και στις 22 Αυγούστου 2026.

Το φετινό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις παραδόσεις των Λευκάρων, περιλαμβάνοντας συναυλίες, αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, παιδικές δραστηριότητες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στα Προπύλαια της Σχολής Τιμίου Σταυρού Λευκάρων, ενώ παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάφορους χώρους του Δήμου.

Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, με την ονοματοδοσία του Κέντρου Χειροτεχνίας Λευκάρων σε «Σάββας Ξενοφώντος» και τα εγκαίνια της Έκθεσης Κεντημάτων και Αργυροχοΐας. Θα ακολουθήσει η τελετή έναρξης, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, και μουσικό αφιέρωμα στη Μαρινέλλα με τις Έλενα Παναγοπούλου, Λίζα Θεοφάνους και Χριστούλα Τσαγγαρά, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σάββα Χρυσάνθου.

Το Σάββατο 8 Αυγούστου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει συναυλία με τον Θάνο Πετρέλη και την Ελευθερία Ελευθερίου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική ποπ και λαϊκή μουσική.

Την Κυριακή 9 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το Εθνικό Μνημόσυνο Πεσόντων Λευκαριτών και αιμοδοσία στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκάρων, ενώ το βράδυ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη Λευκαρίτικη Βραδιά, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με τη συμμετοχή χορωδιών και του χορευτικού συγκροτήματος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πάνω Λευκάρων.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα 24342822 και 24341242 ή να επισκέπτεται την ιστοσελίδα www.lefkara.org.cy.

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