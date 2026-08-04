Αυξάνονται την Τρίτη οι τιμές πετρελαίου μετά τη βουτιά 5% λόγω διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν

Μικρή αύξηση παρουσιάζουν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου μετά την μεγάλη πτώση που σημείωσαν χθες βράδυ ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται, παρά τις διαψεύσεις από πλευράς της Τεχεράνης.

Το αργό πετρέλαιο Μπρεντ, Βόρειας Θάλασσας, ενισχύεται το πρωί της Τρίτης κατά 1,22%, στα 84,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI σημειώνει άνοδο 0,71%, στα 80,91 δολάρια το βαρέλι.

Η τιμή του Μπρεντ έκλεισε τη Δευτέρα με μεγάλη πτώση 4,7%, στα 83,77 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό με πτώση 5,1%, στα 80,34 δολάρια το βαρέλι.

Όπως μεταδίδει το AFP, οι αγορές αγνόησαν τις διαψεύσεις του Ιράν, ενώ ο Τραμπ ανέφερε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις και ότι το Ιράν αντιμετωπίζει «μια τελευταία ευκαιρία».

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου μεταφράστηκε σε μια ανοδική συνεδρίαση στη Wall Street, με τους τρεις κύριους αμερικανικούς δείκτες να βρίσκονται σε θετικό έδαφος καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 1,3%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, στις 53,178.41, ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 1,5% και ο Nasdaq ενισχύθηκε 2,1%.

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η πτώση των τιμών του πετρελαίου παρέχουν πραγματικά κάποια ώθηση στις μετοχές ώστε να κινηθούν προς ένα νέα υψηλά», δήλωσε ο Angelo Kourkafas της εταιρείας Edward Jones, ο οποίος ανέφερε επίσης τα ισχυρά εταιρικά κέρδη ως υποστηρικτικά των μετοχών.

Οι περισσότερες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας σημείωσαν άνοδο, με την Amazon να φτάνει για πρώτη φορά σε αποτίμηση, αξίας 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ