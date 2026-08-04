Καταφύγιο δροσιάς στην πλατεία Cheonggye της Σεούλ

Άνθρωποι αναζητούν ανακούφιση από την υπερβολική ζέστη στη Ζώνη Ψύξης της πλατείας Cheonggye στη Σεούλ, Νότια Κορέα, 4 Αυγούστου 2026. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κορέας (KMA), εκδόθηκε η υψηλότερη προειδοποίηση για σοβαρό κύμα καύσωνα για τη Σεούλ, καθώς η συνεχιζόμενη καυτή ζέστη αναμένεται να ανεβάσει τις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας στους 38 βαθμούς Κελσίου. EPA/JEON HEON-KYUN

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