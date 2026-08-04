Η μάχη για την προεδρία της ΕΔΕΚ ξεκίνησε: Επίσημα τρεις οι διεκδικητές – Στη μάχη Μαυρονικόλας, Χαννίδης και Σοφία

Υποψηφιότητα για την προεδρία της ΕΔΕΚ υπέβαλε επίσημα ο πρώην υπουργός Άμυνας και ευρωβουλευτής Κούλλης Μαυρονικόλας σήμερα το πρωί. Ακολούθως υπέβαλαν υποψηφιότητα οι Μάριος Χαννίδης και Σοφία Χριστοδούλου Μακρή.

Τον χορό των υποψηφιοτήτων άνοιξε πρώτη η πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, η οποία ανακοίνωσε ότι διεκδικεί την προεδρία του κόμματος την περασμένη Κυριακή, με δημόσια τοποθέτηση στο Facebook.

Οι πληροφορίες του politis.com.cy αναφέρουν ότι προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα και ο Γιώργος Κουτούκης.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχισε σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί αύριο. Η διαδικασία εκλογής προέδρου θα διεξαχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

Η γραπτή δήλωση του Κούλλη Μαυρονικόλα για την εξαγγελία υποψηφιότητας:

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Όταν η ανάγκη καλεί, δεν υπάρχει άλλη ανταπόκριση από την αποδοχή του καλέσματος.

Όταν 57 χρόνια ένδοξης ιστορίας φωνάζουν απεγνωσμένα ότι η πορεία πρέπει να συνεχιστεί, δεν μπορεί κανείς να κωφεύει.

Στην πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής της ΕΔΕΚ, πιο σκοτεινή ακόμα και από τότε που βρεθήκαμε απέναντι σε δολοφόνους και προδότες, δεν δικαιούμαι να παραδοθώ στο σκοτάδι.

Η αγωνία μου για το παρόν και το μέλλον της ΕΔΕΚ, δεν μπορεί να είναι μόνο μοιρολόι πίσω από κλειστές πόρτες.

Θα ήμουν κατάπτυστος εάν γύριζα την πλάτη στην πιο κρίσιμη περίοδο που περνά το κόμμα μας.

Υπακούω στη συγκινητική και επίμονη προτροπή εκατοντάδων Εδεκιτών και Εδεκίτισσων.

Για να μπορώ να σας κοιτάζω στα μάτια, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ανακοινώνω την απόφαση μου για να υποβάλω υποψηφιότητα για την προεδρία του τιμημένου κόμματος μας.

Μπαίνω μπροστά, χωρίς πολιτικές φιλοδοξίες, μαζί με όλους εσάς, για να μετατρέψουμε την αγωνία σε ελπίδα, για να οδηγήσουμε το καράβι της ΕΔΕΚ σε ήρεμα νερά.

Έχω χρέος να θέσω στην υπηρεσία της προσπάθειας για ανάκαμψη της ΕΔΕΚ, τη συσσωρευμένη εμπειρία μου.

Οφείλω να δικαιώσω την ιστορία των δικών μου, αλλά κυρίως των δικών σας αγώνων.

Στην ΕΔΕΚ, στο πλευρό του Βάσου Λυσσαρίδη και πολλών άλλων καταξιωμένων συναγωνιστών, ανδρώθηκα πολιτικά, διαπαιδαγωγήθηκα ιδεολογικά, υπηρέτησα αξιώματα που εσείς μου αναθέσατε.

Έχω καθήκον, αυτά που έμαθα, αυτά που έζησα, να τα χρησιμοποιήσω στην πιο δύσκολη ώρα.

Πρέπει να παραδώσουμε στην νέα γενιά, μια ΕΔΕΚ αντάξια της ιστορίας της. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Οφείλουμε όλοι να συστρατευθούμε.

Για να μπορούν και άλλοι, μετά από εμάς, να μεγαλώσουν μέσα στην ΕΔΕΚ, να έχουν μετερίζι εθνικών και κοινωνικών αγώνων.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Η ιδέα που ονομάζεται ΕΔΕΚ, το όραμα του Βάσου Λυσσαρίδη, έχει ανάγκη όλους εμάς, περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Ο τόπος και ο λαός μας, έχουν ανάγκη την ΕΔΕΚ περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Σε μια περίοδο, που η κινητικότητα στο Κυπριακό δημιουργεί μεν κάποιες ελπίδες, αλλά κρύβει και παγίδες, σε μια περίοδο που ο λαός χρειάζεται στήριξη για να αντιμετωπίσει οικονομικές πιέσεις, η ΕΔΕΚ οφείλει, αταλάντευτη και συνεπής με την ιστορία της, να είναι μπροστάρης, με οποιονδήποτε τρόπο.

Γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει ηγεσία με καθαρές θέσεις, σταθερές πολιτικές, χωρίς εκπτώσεις και παρεκκλίσεις από τα σωστά, εθνικά και κοινωνικά, πιστεύω μας.

Απαιτείται να υπάρχει ηγεσία, που να γνωρίζει πως να αξιοποιήσει θεσμούς και πολιτικές σχέσεις.

Απαιτείται εμπειρία και δυναμισμός από τη μια και πολιτικό σφρίγος και αγωνιστικότητα από την άλλη.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Θέλω να οδηγήσω το κόμμα μας στο Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο μέσω ενός πολιτισμένου, συναγωνιστικού διαλόγου, με γνώμονα μόνο το καλό της ΕΔΕΚ. Θέλω να πιστεύω ότι με συμβολή όλων, θα το πετύχουμε. Ο τελευταίος λόγος είναι πάντα στα μέλη του κόμματος μας. Εσείς έχετε την τύχη της ΕΔΕΚ στα χέρια σας.

Καλούς αγώνες.