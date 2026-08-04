ΥΠΕΣ: Αναβαθμίστε το κινητό σας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις του CY-Alert - Πώς να ρυθμίσετε τις συσκευές σας

Την ανάγκη οι πολίτες να αναβαθμίσουν τις κινητές τους συσκευές στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού και να ενεργοποιήσουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος CY-Alert σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους πολίτες να ελέγξουν ότι οι κινητές τους συσκευές διαθέτουν την τελευταία διαθέσιμη έκδοση λογισμικού και ότι έχουν ενεργοποιημένες τις σχετικές ρυθμίσεις για τη λήψη ειδοποιήσεων του CY-Alert, του εθνικού συστήματος προειδοποίησης για περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Για συσκευές Android, οι χρήστες θα πρέπει αρχικά να πραγματοποιήσουν ενημέρωση λογισμικού μέσω των Ρυθμίσεων. Μετά την αναβάθμιση, οι ρυθμίσεις του CY-Alert είναι διαθέσιμες στις Λειτουργίες Προσωπικής Ασφάλειας και Έκτακτης Ανάγκης, όπου μπορούν να ενεργοποιηθούν οι Ασύρματες Ειδοποιήσεις Έκτακτης Ανάγκης.

Σε περίπτωση που οι σχετικές επιλογές δεν εμφανίζονται, το Υπουργείο συστήνει μετάβαση στις Ρυθμίσεις > Ασφάλεια και Απόρρητο > Ενημερώσεις > Ενημέρωση Συστήματος Google Play και στη συνέχεια επανεκκίνηση της συσκευής.

Για συσκευές iPhone, οι χρήστες καλούνται να ελέγξουν ότι διαθέτουν την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS μέσω των Ρυθμίσεων > Γενικά > Ενημέρωση Λογισμικού. Οι επιλογές για τις ειδοποιήσεις βρίσκονται στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις, στο κάτω μέρος της οθόνης, όπου μπορούν να ενεργοποιηθούν οι σχετικές ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι περισσότερες πληροφορίες για το CY-Alert, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό με οδηγίες για τους πολίτες, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του συστήματος.