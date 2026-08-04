Πιλότος αποκαλύπτει τα μυστικά για πιο άνετες πτήσεις και τι να κάνουν όσοι φοβούνται να πετάξουν

Χρήσιμες συμβουλές για όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς μοιράστηκε ο Sebastien Harrison, εκπαιδευόμενος πιλότος της Wizz Air, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στην εταιρεία ως μέλος του πληρώματος καμπίνας και σήμερα εκπαιδεύεται για το πιλοτήριο.

Οι καλύτερες θέσεις για όσους ενοχλούνται από τις αναταράξεις

Σύμφωνα με τον Harrison, οι επιβάτες που αισθάνονται άβολα κατά τη διάρκεια αναταράξεων θα πρέπει να προτιμούν θέσεις κοντά στο κέντρο του αεροσκάφους.

Όπως εξηγεί, στις σειρές γύρω από τη θέση 15 οι κινήσεις είναι συνήθως λιγότερο έντονες, γεγονός που μπορεί να κάνει το ταξίδι πιο άνετο.

Τι να κάνετε αν φοβάστε να πετάξετε

Ο εκπαιδευόμενος πιλότος συνιστά στους αγχωμένους επιβάτες να ενημερώνουν το πλήρωμα αμέσως μετά την επιβίβασή τους.

Όπως αναφέρει, οι αεροσυνοδοί είναι εκπαιδευμένοι να διαχειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις και μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη και καθησυχασμό καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Η συνταγή του για το jet lag

Για την ταχύτερη προσαρμογή σε διαφορετική ζώνη ώρας, ο Harrison προτείνει να αποφεύγεται ο ύπνος πριν από τη συνηθισμένη ώρα κατάκλισης.

Παράλληλα, θεωρεί ότι λίγη άσκηση νωρίς το απόγευμα μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να κουραστεί φυσιολογικά και να προσαρμοστεί πιο γρήγορα στο νέο πρόγραμμα.

Οι προορισμοί που ξεχωρίζει

Ανάμεσα στους αγαπημένους του προορισμούς συγκαταλέγει τη Σαντορίνη, την οποία ξεχωρίζει για τα τοπία και το κλίμα της.

Ωστόσο, αν έπρεπε να επιλέξει έναν πραγματικά ιδιαίτερο ευρωπαϊκό προορισμό, αυτός θα ήταν το Τρόμσο της Νορβηγίας. Όπως σημειώνει, η πόλη βρίσκεται εντός του Αρκτικού Κύκλου και προσφέρει μοναδικές εμπειρίες, όπως την παρατήρηση του Βόρειου Σέλαος, τον ήλιο του μεσονυχτίου και την πολική νύχτα.

Η πρόταση για καλοκαιρινές διακοπές

Για όσους προτιμούν τη θάλασσα και τους μεσογειακούς προορισμούς, ο Harrison προτείνει την Κατάνια της Σικελίας.

Όπως αναφέρει, η θέα προς την Αίτνα από το αεροδρόμιο και οι παραλίες της περιοχής είναι από τα στοιχεία που κάνουν την πόλη να ξεχωρίζει.