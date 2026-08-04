Η αύξηση του κόστους καυσίμων αεροσκαφών έπληξε τα κέρδη της Lufthansa- Βουτιά 56%

Μεγάλη πτώση κατά 56% παρουσίασαν τα κέρδη του γερμανικού αεροπορικού ομίλου Lufthansa στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη, καθώς το υψηλότερο κόστος καυσίμων επηρέασε τα κέρδη της εταιρείας.

Εξαιρουμένων των έκτακτων επιπτώσεων, τα κέρδη μειώθηκαν σχεδόν κατά 56%, στα 383 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε η Lufthansa, έστω και αν οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 10%, στα 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ στο τρίμηνο που έληξε στα τέλη Ιουνίου.

Οι υψηλότερες τιμές καυσίμων αύξησαν το κόστος της εταιρείας κατά περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει ο όμιλος των αεροπορικών εταιρειών Swiss, Brussels, Eurowings και Lufthansa.

«Το δεύτερο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλό κόστος καυσίμων και αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Lufthansa, Till Streichert.

«Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεπής εκτέλεση της στρατηγικής μας, η πειθαρχία στο κόστος, οι βελτιστοποιήσεις δικτύου και η επίμονα υψηλή ζήτηση θα αντισταθμίσουν ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων του κόστους», πρόσθεσε.

Η είδηση καθιστά τη Lufthansa την τελευταία αεροπορική εταιρεία που έχει πληγεί από την αύξηση του κόστους των καυσίμων καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει την προμήθεια πετροχημικών προϊόντων στα Στενά του Ορμούζ.

Η μητρική εταιρεία της British Airways, IAG, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν περισσότερο από το ένα τρίτο και οι Air France-KLM, Easyjet, American Airlines και Ryanair τον περασμένο μήνα ανακοίνωσαν όλες μειωμένα κέρδη λόγω του πολέμου.

Η Lufthansa αναπροσάρμοσε τις προβλέψεις της για το έτος, λέγοντας ότι προβλέπει βασικά κέρδη το 2026 μεταξύ 1,7 και 2,2 δισ. ευρώ.

Προηγουμένως, ανέμενε ότι τα βασικά κέρδη της θα ήταν «σημαντικά» πάνω από το περσινό ποσό του 1,96 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ