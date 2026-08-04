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Πυρκαγιά μεταξύ Λιμνάτη και Λάνειας - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν πτητικά και επίγεια μέσα, ενώ αναμένονται επίσημες ενημερώσεις για την έκταση του μετώπου και τυχόν απειλή προς κατοικημένες περιοχές.

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή μεταξύ Λιμνάτη και Λάνειας, στην επαρχία Λεμεσού, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Άτλας, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν τόσο επίγεια μέσα όσο και πτητικά μέσα πυρόσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την έκταση της πυρκαγιάς ή για το κατά πόσο απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώνονται στον έλεγχο του μετώπου.

Αναμένονται επίσημες ενημερώσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών για την πορεία της πυρκαγιάς και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

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ΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

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