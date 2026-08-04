Ο Φάκας ανοίγει τη Μακαρίου… στο TikTok και κλείνει τα μάτια στα πραγματικά προβλήματα

Εδώ και καιρό βλέπουμε τη παραπληροφόρηση για την Λεωφόρο Μακαρίου να πηγαίνει σύννεφο, με τη συνδρομή μάλιστα του αντιδημάρχου Λευκωσίας, Χρύσανθου Φάκα. Ο κ. Φάκας, συμμετέχει σε βίντεο στο tik tok, και αναφέρει ότι εκείνο που θα βοηθήσει να επιστρέψει ο κόσμος στη Μακαρίου είναι το άνοιγμα της Λεωφόρου για τα αυτοκίνητα. Υποστηρίζει δε, ότι αν ανοίξουν και οι πάροδοι ο κόσμος θα μπορεί να εισέλθει πιο εύκολα στους χώρους Εκείνο που δεν αναφέρει φυσικά, είναι πως ο ίδιος όντας ακόμη δημοτικος Σύμβουλος, γνωρίζει πως όταν ζητήθηκε η άποψη των Λευκωσιατών η πλειοψηφία ήθελε πεζοδρομοποίηση και όχι αυτοκίνητα. Προκαλεί ερωτηματικά σε τι αποσκοπεί ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος αποφεύγει να μιλήσει για τις αδρανείς περιουσίες, τα ψηλά ενοίκια και την άρνηση ιδιοκτητών να ενοικιάσουν καταστήματα επί της Λεωφόρου, αλλά θεωρεί ότι το πρόβλημα -κατά τον ίδιο- είναι που αντί περιμετρικά της Μακαρίου, ο κόσμος αναγκάζεται να παρκάρει λίγα μέτρα μακριά. Αυτή είναι η βιώσιμη πρωτεύουσα που ονειρεύεται ο κ. Φάκας;

Nα υπενθυμίσουμε στον κ. Φάκα, ότι μιλώντας προ ημερών στον «Π», ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο δεν μπορεί να προχωρήσει απευθείας στο μερικό άνοιγμα της Λεωφόρου Μακαρίου, καθώς, όπως εξήγησε, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν. Σύμφωνα με τον κ. Βαφεάδη, από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, θα πρέπει να εκπονηθεί σχετική μελέτη, η οποία να τεκμηριώνει το αίτημα για αλλαγή του σχεδιασμού. Η μελέτη αυτή θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάζει κατά πόσο η προτεινόμενη αλλαγή συνάδει με τους στόχους που είχαν τεθεί πριν από τη χρηματοδότηση του έργου.

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑΤΙΣΣΑ