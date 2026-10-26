Πήρε θέση ο Μπάμπης Στόκας στη διαμάχη Βίσση-Καρβέλα: «Η Άννα φέρθηκε αλαζονικά, ο Νίκος είναι ο αδικημένος»

Μιλώντας στην εκπομπή «Spotlight» του Kontra Channel, ο Μπάμπης Στόκας ανέφερε ότι τον ενοχλεί η αλαζονεία στους καλλιτέχνες και εκτίμησε πως η Άννα Βίσση επέδειξε τέτοια συμπεριφορά τόσο απέναντι στους συνεργάτες της όσο και απέναντι στον Νίκο Καρβέλα.

Όπως είπε, η σχέση των δύο καλλιτεχνών ξεπερνά τη συνεργασία μεταξύ δημιουργού και ερμηνεύτριας, καθώς έχουν κοινή πορεία δεκαετιών και οικογενειακούς δεσμούς.

Ο τραγουδιστής χαρακτήρισε επίσης άκομψο το γεγονός ότι η διαφωνία τους πήρε δημόσιες διαστάσεις, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο ανθρώπους που μοιράστηκαν περίπου μισό αιώνα κοινής ζωής, απέκτησαν παιδί και δημιούργησαν μαζί ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο.

«Όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται και έχουν κάνει τόσα πράγματα μαζί, δεν στέκει να βγαίνουν στις ειδήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Νίκος Καρβέλας είναι αυτός που αδικείται περισσότερο στη συγκεκριμένη διαμάχη.

Ο Μπάμπης Στόκας έχει συνεργαστεί καλλιτεχνικά με την Άννα Βίσση τόσο στη δισκογραφία όσο και επί σκηνής, με πιο γνωστή τη συμμετοχή τους στο τραγούδι «Κι Όμως Δεν Τελειώνει», ενώ έχουν συνυπάρξει σε μεγάλες συναυλίες και μουσικές παραστάσεις.