Στον Δ.Πάφου το ιστορικό λάβαρο του κολλεγίου Πάφου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το λάβαρο παρέδωσε σήμερα στον Δημαρχεύοντα Πάφου, κ. Άγγελο Ονησιφόρου, ο κ. Ευθύβουλος Λιασίδης, γιος του αείμνηστου Κώστα Λιασίδη, ιδρυτή του ιστορικού εκπαιδευτηρίου.

Το Κολλέγιο Πάφου, το οποίο ιδρύθηκε το 1942 ως Λιασίδειο Εμπορικό Λύκειο, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή της πόλης για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μαθητές που προέρχονταν από οικογένειες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, συνέβαλε ουσιαστικά στη διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στη μόρφωση εκατοντάδων νέων της Πάφου.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Ευθύβουλος Λιασίδης εξέφρασε την πρόθεση της οικογένειάς του να παραχωρήσει στον Δήμο Πάφου πρόσθετο ιστορικό και αρχειακό υλικό, το οποίο αποτυπώνει την πολύχρονη λειτουργία και προσφορά του Κολλεγίου.

Ο Δημαρχεύων Πάφου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την οικογένεια Λιασίδη για τη σημαντική αυτή δωρεά, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική της αξία. Όπως ανέφερε, η παραχώρηση του λαβάρου και η προοπτική απόκτησης του αρχειακού υλικού αποτελούν μια πολύτιμη ευκαιρία για την ανάδειξη μιας σημαντικής περιόδου της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ιστορίας της Πάφου, από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1970.

Παράλληλα, γνωστοποίησε την πρόθεση του Δήμου να στεγάσει το ιστορικό αυτό υλικό στο Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης της Πάφου, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία. Το αρχείο που θα συγκεντρωθεί προβλέπεται να καταγραφεί, να ταξινομηθεί, να ψηφιοποιηθεί και να συντηρηθεί από εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα, με στόχο την ασφαλή διαφύλαξη και την αξιοποίησή του.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Δήμου Πάφου για τη διάσωση και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης, διασφαλίζοντας ότι πολύτιμες μαρτυρίες της εκπαιδευτικής και κοινωνικής της διαδρομής θα διατηρηθούν και θα παραδοθούν στις επόμενες γενιές, καταλήγει η ανακοίνωση.