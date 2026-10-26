29 ερωτήματα και ένα ηχηρό «όχι» από ΟΕΛΜΕΚ- Ζητούν παρέμβαση του ΠτΔ στο θέμα των διορισμών

Η απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιήθηκε με πολυσέλιδη επιστολή στην υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με την οποία η οργάνωση αναμένεται να συναντηθεί σήμερα. Στην επιστολή καταγράφονται αναλυτικά οι διαφωνίες και ζητούνται γραπτές απαντήσεις, με την ΟΕΛΜΕΚ να επιμένει ότι η νέα πρόταση εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά κενά και ασάφειες.

Το αγκάθι της μονιμοποίησης

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το κλειστό μητρώο εκπαιδευτικών. Η πρόταση του Υπουργείου προβλέπει την αξιοποίησή του για την κάλυψη του 50% των έκτακτων αναγκών, με το υπόλοιπο 50% να καλύπτεται από τους Πίνακες Διορισίμων.

Για την ΟΕΛΜΕΚ, ωστόσο, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν συνιστά ουσιαστική εργασιακή διασφάλιση. Η οργάνωση επιμένει στη δημιουργία κλειστών καταλόγων, στους οποίους θα περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι και αντικαταστάτες με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία. Ζητά μάλιστα να δικαιούνται ένταξη όσοι εξασφαλίσουν έστω και μία σύμβαση μέχρι τη σχολική χρονιά 2027-2028 ή έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον μισή μονάδα προϋπηρεσίας από αντικαταστάσεις.

Απορρίπτει, συνεπώς, το κριτήριο των 24 μηνών αντικαταστάσεων κατά την τελευταία πενταετία, θεωρώντας ότι αποκλείει εκπαιδευτικούς που ήδη έχουν υπηρετήσει στα δημόσια σχολεία.

Η σημαντικότερη, ωστόσο, διαφωνία αφορά τη μονιμοποίηση. Η ΟΕΛΜΕΚ ξεκαθαρίζει ότι οι κλειστοί κατάλογοι δεν πρέπει να εξυπηρετούν αποκλειστικά συμβάσεις και αντικαταστάσεις, αλλά να επιτρέπουν και μόνιμους διορισμούς, μέσω νομοθετικά κατοχυρωμένης διαδικασίας. Διευκρινίζει ότι δεν απαιτεί αυτόματη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αλλά αναγνώριση της υπηρεσίας τους μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού διορισμών.

Θέτει, μάλιστα, σαφή όρο ότι χωρίς τη δημιουργία κλειστών καταλόγων με δυνατότητα μόνιμου διορισμού, δεν μπορεί να αποδεχθεί την κατάργηση των Πινάκων Διοριστέων.

Εξετάσεις με διαφορετικούς όρους

Δεύτερο μεγάλο πεδίο διαφωνίας αποτελούν οι εξετάσεις διορισίμων. Η ΟΕΛΜΕΚ αμφισβητεί την προτεινόμενη κατάργηση της βάσης επιτυχίας, διερωτώμενη πώς διασφαλίζεται η ποιότητα των εκπαιδευτικών εάν καταργηθεί το συγκεκριμένο κριτήριο.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ υποψηφίων που έχουν ήδη επιτύχει στις εξετάσεις και όσων θα συμμετάσχουν στο μέλλον με διαφορετικούς όρους. Θεωρεί προβληματική την κοινή κατάταξή τους στους ίδιους πίνακες, εφόσον ενδέχεται να διαφέρουν η δυσκολία, το περιεχόμενο και η βαθμολόγηση των εξεταστικών δοκιμίων.

Ζητά, επίσης, εξηγήσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων ανά τριετία, τη διατήρηση των υφιστάμενων βαθμολογιών και την προστασία όσων έχουν ήδη εξασφαλίσει επιτυχία.

Ζητούν παρέμβαση του Προέδρου

Πέραν των εργασιακών ζητημάτων, η οργάνωση ζητά από το Υπουργείο συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα ενταχθούν ή θα αποκλειστούν από το κλειστό μητρώο, τις ανάγκες στελέχωσης ανά ειδικότητα και τις προοπτικές μόνιμων διορισμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχολική χρονιά 2027-2028, καθώς η ΟΕΛΜΕΚ προειδοποιεί ότι η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας του 2015 ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση των σχολείων.

Η οργάνωση αναγνωρίζει την ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας, απορρίπτει όμως το ενδεχόμενο οι αλλαγές να δημιουργήσουν νέες αδικίες. Υπό το βάρος του συνεχιζόμενου αδιεξόδου, ζητά την ουσιαστική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, επιμένοντας παράλληλα στην εξασφάλιση γραπτών και τεκμηριωμένων απαντήσεων πριν από την προώθηση οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης.