Τζίλιαν Άντερσον και Ρεμπέκα Χολ ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο ψυχολογικό θρίλερ «The Portrait»

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ιλάρια Μπερναρντίνι, δημιουργού του επικείμενου «Ibelin», και περιγράφεται ως «ένα σαγηνευτικό παιχνίδι εξαπάτησης».

Σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας, η Βαλέρια (Άντερσον), διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην καριέρα της και στον επί σειρά ετών μυστικό εραστή της, Μάρτιν, έναν πλούσιο επιχειρηματία. Όταν η ξαφνική ασθένειά του καθιστά αδύνατη την επικοινωνία τους, ο κόσμος της καταρρέει. Απεγνωσμένη να βρεθεί κοντά του τις τελευταίες στιγμές του, ζητά από τη σύζυγό του, την εικαστικό Ίσλα (Χολ), να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο της, διεισδύοντας έτσι στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας.

Την παραγωγή αναλαμβάνουν για την Pie Films οι Τάλια Κλάινχεντλερ και Όσνατ Χάντελσμαν Κέρεν, σε συνεργασία με τη Φραντσέσκα Κουάλμπου και τον Αλεσάντρο Σάμπα από την ιταλική εταιρεία The Apartment.

Η WME Independent και η UTA Independent Film Group διαχειρίζονται από κοινού τα δικαιώματα της ταινίας για τις ΗΠΑ, ενόψει της Αμερικανικής Αγοράς Κινηματογράφου (AFM), η οποία ξεκινά στις 10 Νοεμβρίου. Τις διεθνείς πωλήσεις έχει αναλάβει η Rocket Science.

Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή προγραμματίζεται να ξεκινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο τρίμηνο του 2027.

«Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη για τη συνεργασία μου με την Τζίλιαν και τη Ρεμπέκα», δήλωσε η Σάρα Κολάντζελο. «Από σκηνοθετική άποψη, η ταινία συνεχίζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχω για θέματα ηθικής αμφισημίας και παραβίασης κανόνων από γυναίκες», πρόσθεσε.

Η Κολάντζελο έχει διαγράψει σημαντική πορεία στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, «The Kindergarten Teacher», ριμέικ της ομώνυμης ισραηλινής ταινίας του Ναντάβ Λαπίντ, με πρωταγωνιστές τη Μάγκι Τζίλενχαλ, τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και τον Πάρκερ Σεβάκ, έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα Αμερικανικής Μυθοπλασίας του Φεστιβάλ Σάντανς το 2018 και απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας. Στη συνέχεια, την ταινία απέκτησε το Netflix.

Ακολούθησε το δράμα «Worth», με τους Μάικλ Κίτον, Στάνλεϊ Τούτσι και Έιμι Ράιαν. Η ταινία έκανε επίσης πρεμιέρα στο Σάντανς το 2020 και προβλήθηκε από το Netflix.

Πηγή: ΚΥΠΕ