Γιώργος Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε η τοξικολογική - Η προποφόλη πιθανή βασική αιτία θανάτου

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Νικόλα Ράικο, Καθηγητή Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Το αρχικό συμπέρασμα αναφέρει πως οι ουσίες, που εντοπίστηκαν, είναι ίδιες με αυτές που προέκυψαν από την ιδιωτική ανάλυση του Τεχνικού Συμβούλου της οικογένειας Μαζωνάκη, Γιώργου Φιτσιάλου.

Τα αποτελέσματα εστάλησαν την Παρασκευή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Αθήνας, ο υπεύθυνος ιατροδικαστής της οποίας, Νικόλας Καλόγρηας, απέστειλε νεότερο έγγραφο στη Θεσσαλονίκη ζητώντας, πέρα από την ποσοτική ανάλυση, να πραγματοποιηθεί μία περαιτέρω ανάλυση στις ουσίες και τον ρόλο που έπαιξαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πιθανή βασική αιτία θανάτου η προποφόλη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που παρουσίασε η εκπομπή του Mega, ως βασική αιτία θανάτου ορίστηκε η χορήγηση της προποφόλης.

Οι αρμόδιες ιατροδικαστικές υπηρεσίες, προτού εκδώσουν τις επόμενες ημέρες το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα, αναμένεται να συνεκτιμήσουν την υπόθεση Μαζωνάκη με ακόμα 100 διεθνή, σχετικά περιστατικά.

Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο γενικό αναισθητικό βραχείας δράσης. Χρησιμοποιείται στην ιατρική για την εισαγωγή και διατήρηση της γενικής αναισθησίας, αλλά και για καταστολή σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορη έναρξη δράσης, περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά τη χορήγησή της.

Η χορήγησή της απαιτεί ιατρική παρακολούθηση, καθώς μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και καταστολή της αναπνοής. Για τον λόγο αυτό, η χρήση της γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με δυνατότητα άμεσης υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών.

Οι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες της προποφόλης περιλαμβάνουν ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, χαμηλή αρτηριακή πίεση, αίσθημα καύσους στο σημείο της ένεσης και διακοπή της αναπνοής. Άλλες σοβαρές παρενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν επιληπτικές κρίσεις, λοιμώξεις λόγω ακατάλληλης χρήσης, εθισμό και σύνδρομο έγχυσης προποφόλης σε μακροχρόνια χρήση.

Επίσης, μία από τις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες της προποφόλης είναι ο πόνος κατά την ένεση, ειδικά σε μικρότερες φλέβες. Αυτός ο πόνος προκύπτει από την ενεργοποίηση του υποδοχέα πόνου, TRPA1, βρίσκεται στα αισθητήρια νεύρα και μπορεί να μετριαστεί με προθεραπεία με λιδοκαΐνη.

Λιγότερος πόνος παρατηρείται όταν εγχύεται με βραδύτερο ρυθμό σε μεγάλη φλέβα. Οι ασθενείς παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα στην ανταπόκρισή τους στην προποφόλη, μερικές φορές δείχνοντας βαθιά καταστολή με μικρές δόσεις.

Τα αναπνευστικά αποτελέσματα της προποφόλης αυξάνονται εάν χορηγούνται με άλλα αναπνευστικά κατασταλτικά, συμπεριλαμβανομένων των βενζοδιαζεπινών.

Το φάρμακο φαίνεται να είναι ασφαλές για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά δεν έχει μελετηθεί καλά για χρήση σε αυτήν την περίπτωση. Δεν συνιστάται η χρήση κατά την καισαρική τομή.

Δεν είναι φάρμακο για τον πόνο, οπότε μπορούν επίσης, να χρησιμοποιηθούν οπιοειδή όπως η μορφίνη ωστόσο, αν είναι απαραίτητο ή όχι, δεν είναι σαφές. Η προποφόλη πιστεύεται ότι λειτουργεί τουλάχιστον εν μέρει μέσω ενός υποδοχέα για το GABA.

Η προποφόλη ανακαλύφθηκε το 1977 και εγκρίθηκε για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1989. Είναι στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και διατίθεται ως γενόσημο φάρμακο.

Έχει αναφερθεί ως γάλα αμνησίας (ένα λογοπαίγνιο με το «γάλα μαγνησίας»), λόγω της εμφάνισης του ενδοφλέβιου παρασκευάσματος που μοιάζει με γάλα. Η προποφόλη χρησιμοποιείται επίσης, στην κτηνιατρική για αναισθησία.

Όπως και με οποιονδήποτε άλλο γενικό αναισθητικό παράγοντα, η προποφόλη πρέπει να χορηγείται μόνο όταν υπάρχει κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό και εγκαταστάσεις παρακολούθησης, καθώς και σωστή διαχείριση των αεραγωγών, παροχή συμπληρωματικού οξυγόνου, τεχνητός αερισμός και καρδιαγγειακή ανάνηψη.

Στο επίκεντρο της έρευνας η προμήθεια αναισθητικών φαρμάκων

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται μια γυναίκα που φέρεται να προμήθευε φάρμακα αναισθησίας στο ιατρείο όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας που διενεργείται για τις συνθήκες του θανάτου του.

Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου έχουν προκύψει επικοινωνίες που αφορούν απευθείας την προμήθεια των συγκεκριμένων ουσιών. Η εν λόγω γυναίκα εμφανίζεται να συνεργαζόταν με το ιατρείο υπό την ιδιότητα της αναισθησιολόγου, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Από την πλευρά της, η ίδια αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως ουδέποτε παρείχε φαρμακευτικά σκευάσματα στο ιατρείο και ότι αγνοούσε τη χρήση αναισθητικών ουσιών στον συγκεκριμένο χώρο. Οι ισχυρισμοί της διασταυρώνονται με τα ευρήματα των επικοινωνιών, καθώς η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται παράλληλα και σε γραπτά μηνύματα με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου, τα οποία ανταλλάχθηκαν μεταξύ νοσηλευτών. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την πρόσβαση στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα αξιολογούνται από τις Αρχές ως κομβικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων και η εξέταση των δικτύων προμήθειας των φαρμάκων βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Πηγή: lifo.gr / MEGA Ελλάδας