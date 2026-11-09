Η νύχτα έγινε μέρα στο Μπουσάν - Εντυπωσιακές εικόνες από το φεστιβάλ πυροτεχνημάτων

Η φετινή διοργάνωση αναπτύχθηκε σε τρία σημεία της πόλης, την παραλία Gwangalli, την περιοχή Igidae και το νησί Dongbaekseom, προσφέροντας διαφορετικές οπτικές γωνίες προς το κεντρικό θέαμα.

Πυροτεχνήματα που σχημάτιζαν καταρράκτες

Το κεντρικό πρόγραμμα περιλάμβανε δύο μεγάλες παρουσιάσεις. Η πρώτη ήταν μια διεθνής επίδειξη από την κινεζική εταιρεία SUNNY, με πυροτεχνήματα που δημιουργούσαν φωτεινούς καταρράκτες και ιδιαίτερους σχηματισμούς στον νυχτερινό ουρανό.

Ακολούθησε το Busan Multimedia Fireworks Show, με θέμα «Busan's Dream» («Το όνειρο του Μπουσάν»), το οποίο συνδύασε πυροτεχνήματα μεγάλου διαμετρήματος, ειδικά εφέ και φωτισμούς στη γέφυρα Gwangan.

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του προγράμματος ήταν τα πυροτεχνήματα τύπου «Niagara», τα οποία δημιουργούν την εικόνα ενός φωτεινού καταρράκτη, καθώς και πυροτεχνήματα διαμέτρου 25 ιντσών. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα πεντάλεπτο φινάλε αφιερωμένο στους πολίτες και στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη διοργάνωση.

Μια ολόκληρη ημέρα γεμάτη εκδηλώσεις

Οι δραστηριότητες είχαν αρχίσει αρκετές ώρες πριν από το κεντρικό θέαμα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσικές εμφανίσεις, δημιουργικά εργαστήρια, δραστηριότητες για το κοινό και επίδειξη αεροπορικών ακροβατικών από την ομάδα Black Eagles της Πολεμικής Αεροπορίας της Νότιας Κορέας.

Λίγο πριν από την έναρξη των πυροτεχνημάτων, στη γέφυρα Gwangan είχαν προγραμματιστεί προβολές μηνυμάτων πολιτών, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε και μουσικές επιλογές που είχαν αποστείλει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.

Το Busan Fireworks Festival αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές τουριστικές διοργανώσεις της πόλης και πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Μπουσάν. Η φετινή έκδοση είχε ως στόχο να αναδείξει το παραθαλάσσιο τοπίο της πόλης μέσα από ένα πολυδιάστατο θέαμα φωτός και μουσικής.