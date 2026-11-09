«Χαίρε Κιτία»: Η Χοιροκοιτία αποκτά τη δική της τοιχογραφία, η ιστορία του τόπου ζωντανεύει στον τοίχο

Η ιστορία της Χοιροκοιτίας ξεδιπλώνεται μέσα από μια εντυπωσιακή τοιχογραφία μεγάλης κλίμακας, με τίτλο «Χαίρε Κιτία», που επιχειρεί να μετατρέψει την ιστορική μνήμη του τόπου σε εικόνα.

Με μια ενιαία, κινηματογραφική σύνθεση, το έργο ταξιδεύει τον θεατή από τις απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας στη Χοιροκοιτία, κατά τη νεολιθική εποχή, μέχρι τους θρύλους και τα αναγνωρίσιμα σημεία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κεντρικό στοιχείο της σύνθεσης είναι η ίδια η γη. Τα βουνά, οι πέτρες και ο ουρανός διατρέχουν ολόκληρη την τοιχογραφία, λειτουργώντας ως ένας ενιαίος συνδετικός ιστός που ενώνει διαφορετικές εποχές και ιστορίες.

Από τη νεολιθική εποχή στη σύγχρονη μνήμη Η αφήγηση χωρίζεται ουσιαστικά σε τρεις ενότητες.

Στην πρώτη, «Οι ρίζες», παρουσιάζεται ο νεολιθικός οικισμός, η καθημερινότητα των πρώτων κατοίκων και η σχέση τους με τη φύση. Μέσα στη σύνθεση εντάσσονται αναφορές σε αυθεντικά αρχαιολογικά ευρήματα, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση με την ιδιαίτερη ταυτότητα της Χοιροκοιτίας.

Η δεύτερη ενότητα, «Η μετάβαση», λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και τις μεταγενέστερες εποχές. Ένα παιδί κοιτάζει προς την ελιά και το γεφύρι της περιοχής, δύο στοιχεία που αποκτούν συμβολική διάσταση.

Η ελιά παραπέμπει στις ρίζες, στη σοφία και στη συνέχεια της ζωής, ενώ το γεφύρι συμβολίζει το πέρασμα από τη μία εποχή στην άλλη.

Στην τρίτη ενότητα, «Η μνήμη και ο θρύλος», κυριαρχεί η μορφή της Ρήγαινας. Με το βλέμμα στραμμένο προς τον ορίζοντα, τον κόκκινο μανδύα και τον αετό, η μορφή αποπνέει δύναμη και αξιοπρέπεια.

Δίπλα της εμφανίζονται το Κάστρο και η Παναγία του Κάμπου, στοιχεία που συνδέουν την τοπική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά με τον θρύλο. Ένας ουρανός που ενώνει τις εποχές Ιδιαίτερη θέση στην εικαστική αφήγηση έχει ο ουρανός. Το φως κινείται από την ανατολή προς τη δύση και λειτουργεί υποσυνείδητα ως δείκτης του χρόνου που περνά.

Στον ορίζοντα, τα διαδοχικά βουνά οδηγούν το βλέμμα προς τη θάλασσα, δημιουργώντας βάθος και προοπτική.

Στο τέλος της διαδρομής βρίσκεται η μεγάλη πέτρα με την επιγραφή «ΧΑΙΡΕ ΚΙΤΙΑ», που λειτουργεί ως ποιητικός επίλογος της σύνθεσης.

Σύμφωνα με τον τοπικό μύθο, η έκφραση συνδέεται με τον χαιρετισμό που απηύθυνε η μυστηριώδης Ρήγαινα σε φίλη της από το Κίτιον. Ο τοίχος γίνεται αφηγητής Η τοιχογραφία δεν λειτουργεί απλώς ως μια μεγάλη εικαστική παρέμβαση. Ο θεατής καλείται να κινηθεί κατά μήκος της και να ανακαλύψει σταδιακά ανθρώπους, τοπία, σύμβολα και ιστορίες που συνδέονται με τη Χοιροκοιτία. Έτσι, ο τοίχος μετατρέπεται σε έναν υπαίθριο αφηγητή. Η ιστορία αποκτά μορφή, ενώ η μνήμη γίνεται δημόσια εικόνα και μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ο Ραφαήλ Σταυρινού και η τέχνη του δρόμου

Πίσω από το έργο βρίσκεται ο Κύπριος καλλιτέχνης από την Πάφο Ραφαήλ Σταυρινού, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του street art για περισσότερα από 15 χρόνια.

Μέσα από μεγάλης κλίμακας τοιχογραφίες, ο καλλιτέχνης συνδυάζει τον ρεαλισμό με την κινηματογραφική αφήγηση, δημιουργώντας έργα που επιχειρούν να συνδέσουν τον άνθρωπο, τη φύση και την πολιτιστική μνήμη.

Ανάμεσα στα γνωστά έργα του περιλαμβάνονται οι τοιχογραφίες στο Chernobyl Bar στην Πάφο, το «Toxicity of the Ocean», η προσωπογραφία στην ταβέρνα «Μουστακαλλής» στην Πόλη Χρυσοχούς, καθώς και το «MandriArt» στα Μανδριά, μια μνημειακή σύνθεση μήκους 540 μέτρων και ύψους 6 μέτρων.

Στον πυρήνα της δουλειάς του βρίσκεται η προσπάθεια να ενσωματώνει στα έργα του μηνύματα και συμβολισμούς που αποκαλύπτονται σταδιακά.

Ο θεατής δεν καλείται απλώς να κοιτάξει, αλλά να παρατηρήσει, να αναζητήσει και να ανακαλύψει όσα κρύβονται πίσω από την πρώτη εικόνα. Με το «Χαίρε Κιτία», η Χοιροκοιτία αποκτά ένα νέο σημείο αναφοράς έναν δημόσιο καμβά όπου η αρχαιολογία, η φύση, η παράδοση και ο θρύλος συναντούν τη σύγχρονη τέχνη και αφηγούνται, με έναν διαφορετικό τρόπο, την ιστορία του τόπου.