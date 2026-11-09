Το γλυκό του φθινοπώρου με μόλις 5 υλικά - Έτοιμο σε 20 λεπτά

Χωρίς ζύμη, μίξερ ή περίπλοκες τεχνικές, η συγκεκριμένη συνταγή χρειάζεται μόλις πέντε βασικά υλικά και περίπου 20 λεπτά για να ετοιμαστεί. Το φυσικό άρωμα του αχλαδιού συνδυάζεται με τη γλυκύτητα του μελιού, τη ζεστή γεύση της κανέλας και την τραγανή υφή των καρυδιών, ενώ το γιαούρτι προσθέτει μια δροσερή αντίθεση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό που μπορεί να σερβιριστεί μετά το φαγητό, ως απογευματινό σνακ ή ακόμη και ως ένα διαφορετικό πρωινό.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

2 μερίδες 20 λεπτά Εύκολη συνταγή

2 ώριμα αλλά σφιχτά αχλάδια

2 κουταλιές της σούπας μέλι

½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα

2 κουταλιές της σούπας καρύδια, χοντροκομμένα

4 κουταλιές της σούπας στραγγιστό γιαούρτι

Η εκτέλεση βήμα προς βήμα

Προετοιμάστε τα αχλάδια: Πλύνετε τα αχλάδια, κόψτε τα στη μέση και αφαιρέστε προσεκτικά τα κουκούτσια. Μπορείτε να διατηρήσετε τη φλούδα τους. Προσθέστε το μέλι και την κανέλα: Τοποθετήστε τα αχλάδια σε αντικολλητικό τηγάνι, με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω. Προσθέστε το μέλι, την κανέλα και 2–3 κουταλιές νερό. Αφήστε τα να μαλακώσουν: Σκεπάστε το τηγάνι και μαγειρέψτε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για περίπου 10–12 λεπτά, γυρίζοντας τα αχλάδια μία φορά. Θα πρέπει να έχουν μαλακώσει, χωρίς να διαλύονται. Ολοκληρώστε με καρύδια και γιαούρτι: Μοιράστε το γιαούρτι σε δύο πιάτα, τοποθετήστε από πάνω τα ζεστά αχλάδια και πασπαλίστε με τα καρύδια. Περιχύστε με το αρωματικό σιρόπι που έχει μείνει στο τηγάνι.

Μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Για όσους αγαπούν τις πιο πλούσιες γεύσεις, το στραγγιστό γιαούρτι μπορεί να αντικατασταθεί με μια μπάλα παγωτό βανίλια. Η αντίθεση ανάμεσα στο ζεστό αχλάδι και το κρύο παγωτό δημιουργεί ένα διαφορετικό επιδόρπιο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμύγδαλα ή φιστίκια αντί για καρύδια, ενώ λίγο ξύσμα πορτοκαλιού μπορεί να προσθέσει πιο έντονο άρωμα. Για μια λιγότερο γλυκιά εκδοχή, αρκεί να μειώσετε την ποσότητα του μελιού.

Το μυστικό βρίσκεται στην επιλογή των αχλαδιών. Ιδανικά, πρέπει να είναι ώριμα, αλλά αρκετά σφιχτά ώστε να διατηρήσουν το σχήμα τους κατά το μαγείρεμα.

Με ελάχιστη προετοιμασία και χωρίς να χρειαστεί να ανάψετε τον φούρνο, τα ζεστά αχλάδια με μέλι και κανέλα αποτελούν μια απλή επιλογή για τις δροσερές φθινοπωρινές βραδιές.