Ξαπλώστρες από «χρυσό» - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα ένα μπάνιο σε οργανωμένη παραλία

Στις ελεύθερες παραλίες στρέφεται και φέτος η πλειοψηφία του κόσμου, καθώς το κόστος για μια «βουτιά» έχει αυξηθεί κατακόρυφα, όταν συνυπολογίζει κανείς μεταφορικά και ξαπλώστρες.

Το «κίνημα της πετσέτας» που ακόμη καλά κρατεί και το ψηφιακό εργαλείο MyCoast έχουν περιορίσει σημαντικά την εξάπλωση της «ξαπλώστρας» στις παραλίες όλης της χώρας.

Από τη μία οι επιχειρηματίες διστάζουν να γεμίσουν τις παραλίες παραβιάζοντας το νόμο, υπό τον φόβο της καταγγελίας και από την άλλη, οι λουόμενοι επιλέγουν συνειδητά να καθίσουν στην παραλία με δική τους φορητή ομπρέλα από το να επιβαρυνθούν το επιπλέον κόστος.

«Χρυσές» ξαπλώστρες

Το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρες σε οργανωμένη παραλία στην Αττική παραμένει εξαιρετικά υψηλό, ενώ οι λουόμενοι καλούνται να προσθέσουν σε αυτή την τιμή το parking και την ελάχιστη κατανάλωση.

Ειδικότερα, έως και τα 235 ευρώ μπορεί να φτάσει το κόστος για ένα σετ ομπρέλας με δύο ξαπλώστρες στην πρώτη σειρά σε πλαζ της Βουλιαγμένης.

Μαζί με το πάρκινγκ και την ελάχιστη κατανάλωση, η συνολική δαπάνη μπορεί να εκτοξευθεί στα 340 ευρώ

Χαμηλότερη είναι η τιμή χαμηλότερη αν ο λουόμενος επιλέξει να καθόσει στην τρίτη σειρά, ωστόσο ένα πλήρες πακέτο με βασικές παροχές θα φτάσει έως και 315 ευρώ.

Σε πλαζ της Γλυφάδας, η ενοικίαση ξεκινά από τα 100 ευρώ τις καθημερινές και φτάνει τα 140 ευρώ το Σαββατοκύριακο.

Ποιοι οικονομικές είναι οι πιο μακρινές παραλίες της Αττικής.

Για παράδειγμα σε παραλία της Κερατέας το κόστος για ένα σετ ξαπλώστες κυμαίνεται στα 5-7 ευρώ τις καθημερινές και φτάνει τα 20 ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Αντίστοιχο είναι το κόστος και σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη.

Για όσους θέλουν να απομακρυνθούν ακόμα περισσότερο, ένα σετ στην Αίγινα κυμαίνεται από 12 έως 20 ευρώ, ενώ στο Πόρτο Χέλι, δύο ξαπλώστρες μπορεί να κοστίσουν ακόμα και 100 ευρώ με κατανάλωση.

Οι αντίστοιχες τιμές σε beach bar της Χαλκιδικής φτάνουν τα 50 ευρώ το άτομο.

Βέβαια, σε κάθε περιοχή υπάρχουν και τα beach bar που επιτρέπουν τη χρήση ξαπλώστρας ακόμα και χωρίς ελάχιστη χρέωση, με την αγορά ενός αναψυκτικού ή ενός καφέ, κάτι που σημαίνει πως η έρευνα αγοράς θα είναι «ο καλύτερος φίλος» του λουόμενου και φέτος το καλοκαίρι.

Πηγή: cnn.gr