ΕΤΑΠ:H Τουριστική Πάφος στην εξειδικευμένη έκθεση Γάμου στο Birmingham

Σε ακόμη μια κοινή προσπάθεια η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου, οι Δήμοι της Επαρχίας, και τουριστικοί εταίροι της περιοχής προχωρούν ομαδικά για να ανεβάσουν την Επαρχία ακόμη πιο ψηλά στις προτιμήσεις των μελλόνυμφων και την Πάφο ως ένα από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της μεσογείου για Γαμήλιες τελετές και Ταξίδια του Μέλιτος. Πιστή η Eταιρεία τουρισμού στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης και με άξονα την ανάπτυξη του τουρισμού για Γάμους και ταξίδια του Μέλητος, οι φορείς της Πάφου συμμετέχουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην πολύ γνωστή, εξειδικευμένη έκθεση Birmingham Wedding Show που πραγματοποιείται στις 28 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, με την στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και με συντονιστή, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, οι Δήμοι Πάφου, Ιεροκηπίας, και Ακάμα αριθμός ξενοδόχων καθώς και διοργανωτής γαμήλιων τελετών συμμετάσχουν κάτω από μια ομπρέλα στον εκθεσιακό χώρο που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τον Προορισμό – Πάφος (Destination Pafos region-Cyprus). Η επαρχία Πάφου σήμερα είναι ήδη αρκετά δημοφιλής ως προορισμός για Γάμους αλλά και ταξίδια του Μέλιτος ενώ η ενιαία και συγκροτημένη αυτή προσπάθεια συμβάλει στο να δημιουργηθεί ακόμη πιο μεγάλη δυναμική για περαιτέρω ανάπτυξη της μορφής αυτής του τουρισμού με όλα τα θετικά επακόλουθα στην τοπική και παγκύπρια οικονομία.