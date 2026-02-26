Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εγκρίθηκε προϋπολογισμός €570.000 για την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Ισοσκελισμένος για το 2026, με μοναδικό έσοδο την κρατική χορηγία – Εκτός κονδυλίου η ανακαίνιση της Ιερατικής Σχολής κόστους €1,3 εκατ.

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών ύψους €570.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €570.000 και συνολικά έσοδα ίδιου ύψους. Σημειώνεται ότι η κρατική χορηγία αποτελεί τη μοναδική πηγή εσόδων της Ακαδημίας και ανέρχεται στα €570.000.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αφορούν τα διαχειριστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται στα €566.500 και τις αναπτυξιακές δαπάνες, οι οποίες ανέρχονται στα €3.500.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας υπέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2025 τον προϋπολογισμό στο Υπουργείο Οικονομικών για απόψεις και το ΥΠΟΙΚ, μαζί με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ζήτησε όπως το αρμόδιο Υπουργείο ενσωματώσει συγκεκριμένες τροποποιήσεις πριν από κατάθεσή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης, είπε ότι παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με τον περσινό, ένεκα της συμπερίληψης σε αυτόν τριών πρόσθετων θέσεων διοικητικού προσωπικού.  Ειδικότερα, ανέφερε ότι η αύξηση της κρατικής χορηγίας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη επέτρεψε την ορθότερη στελέχωση της Ακαδημίας, γεγονός το οποίο θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της και στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. 

Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται ποσό για την ανακαίνιση του κτιρίου της Ιερατικής Σχολής, το οποίο η Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας έχει παραχωρήσει στην Ακαδημία για τη στέγασή της.

'Εχει ήδη διενεργηθεί μελέτη και το κόστος ανακαίνισης του εν λόγω κτιρίου, προκειμένου αυτό να καταστεί κατάλληλο για τη στέγαση της Ακαδημίας, εκτιμάται στο €1,3 εκατομ. συν ΦΠΑ, ενώ ο χρονικός ορίζοντας αποπεράτωσης των εργασιών ανακαίνισης εκτιμάται περίπου στα δύο χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

