Ολομέλεια: Ψηφίστηκε το πλαίσιο για Μονάδες Αλλογενών Μεταμοσχεύσεων στην Κύπρο

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία και λειτουργία Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων στην Κυπριακή Δημοκρατία, που θα διευκολύνουν τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις με σημαντικά οφέλη για τους μεταμοσχευόμενους και τις οικογένειές τους.

Πρόκειται για πρόταση νόμου των Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας Ορφανίδου και Χαράλαμπου Πάζαρου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Σύμφωνα με τους εισηγητές τα οφέλη από την εφαρμογή αλλογενών μεταμοσχεύσεων στη Δημοκρατία ποικίλλουν και περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση κοινωνικής, ψυχολογικής, οικονομικής και επαγγελματικής φύσης επιπτώσεων, που ανακύπτουν από τη μετάβαση των ασθενών και των οικογενειών τους στο εξωτερικό για θεραπεία, τη βελτίωση στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας στην Κύπρο.

Συμβάλλουν επίσης στη σημαντική μείωση των εξόδων του κράτους από τη μεταφορά ασθενών στο εξωτερικό, χρήματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τον σκοπό αυτό.

Προσθήκες εισηγήσεων Υπ. Υγείας στις προτάσεις

Το Υπουργείο Υγείας υπέβαλε εισηγήσεις για τροποποίηση επιμέρους προνοιών της πρότασης νόμου, που περιλαμβάνουν εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Υγείας θα δύναται να ορίζει τον μέγιστο αριθμό μεταμοσχεύσεων τις οποίες πρέπει να διενεργεί εκάστη Μονάδα ετησίως στη βάση προδιαγραφών, ώστε να διατηρεί την εμπειρογνωμοσύνη της και σύσταση Τεχνικής Επιτροπής, η οποία θα επιλαμβάνεται των αιτήσεων για ίδρυση Μονάδας, ώστε η απόφαση να μην επαφίεται σε μονοπρόσωπο όργανο.

Επίσης προνοούν επέκταση των προδιαγραφών των Μονάδων, με εισαγωγή της επιφύλαξης ότι ορισμένες υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται στον γενικότερο χώρο του νοσηλευτηρίου στον οποίο εντάσσεται η Μονάδα ή να παρέχονται μέσω συνομολόγησης σχετικών συμφωνιών με άλλο πάροχο.

Αυξάνονται τα έτη εμπειρίας που απαιτούνται για τη θέση του διευθυντή Μονάδας, καθώς και αύξηση της αναλογίας νοσηλευτή ανά μεταμοσχευμένους ασθενείς σε έναν προς δύο και θα εξασφαλίζεται διαπίστευση εκάστης Μονάδας από αρμόδιο διεθνή οργανισμό.

Οι πρόνοιες περιλαμβάνουν και ίδρυση επιστημονικής επιτροπής, η οποία θα συμβουλεύει τον Υπουργό Υγείας για εξελίξεις στον τομέα των αλλογενών μεταμοσχεύσεων και θα υποβάλλει εισηγήσεις για ενδεχόμενες τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας με στόχο τη διασφάλιση της παροχής όσο το δυνατόν καλύτερης και ασφαλέστερης θεραπείας στους ασθενείς.

Επιπρόσθετα γίνεται τροποποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων νοσηλευτηρίου εντός του οποίου λειτουργεί Μονάδα ως προς τα τμήματα, μονάδες και εργαστήρια τα οποία διαθέτει προς χρήση για τους σκοπούς της Μονάδας και τροποποίηση της πρόνοιας αναφορικά με την κατάρτιση των νοσηλευτών που εργοδοτούνται σε Μονάδα, ώστε να μην απαιτείται εμπειρία στη χορήγηση κυτταρικών προϊόντων, καθότι αυτή γίνεται στην παρουσία ιατρού ο οποίος φέρει και την αντίστοιχη ευθύνη.

Επίσης εισάγεται τροποποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων και προδιαγραφών Μονάδας, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε Μονάδα διαθέτει ικανοποιητικό, κατά την κρίση του εφόρου και στη βάση του είδους και αριθμού μεταμοσχεύσεων που δύναται να διενεργήσει, αριθμό μονόκλινων δωματίων για μεταμοσχευμένους ασθενείς.

Επίσης Μονάδα δύναται να συνάπτει συμφωνία παροχής υπηρεσιών με εργαστήρια για την εξασφάλιση εξειδικευμένων υπηρεσιών και την προσθήκη επιφύλαξης με την οποία διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω εργαστήρια είναι διαπιστευμένα κατά το ISO 15189 για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν.

Στις εγκαταστάσεις των Μονάδων υπάρχει προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία.

Σημαντικές θεωρούνται και οι πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες η Μονάδα τηρεί μητρώο πράξεων και υποβάλλει ετήσια στοιχεία στον έφορο και σε αντίστοιχο διεθνές μητρώο, εφαρμόζει συστήματα ιχνηλασιμότητας και συνεργάζεται με το Εθνικό Αρχείο Εθελοντών Δοτών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος για την αναζήτηση, εισαγωγή και εξαγωγή μοσχευμάτων.

Τοποθετήσεις Βουλευτών

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου, εκ των εισηγητών και αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας μίλησε για «ιστορική στιγμή». Πρόσθεσε ότι αυτές οι μεταμοσχεύσεις για χρόνια τώρα γίνονταν στο εξωτερικό με ταλαιπωρία για τον ασθενή και την οικογένειά του και διάφορα προβλήματα, κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά.

Είπε επίσης ότι ήταν κρίμα για την Κύπρο που έχει το μεγαλύτερο αρχείο δοτών κατ' αναλογία του πληθυσμού παγκοσμίως να μην έχει τέτοιες μονάδες και η δημιουργία τους θα δώσει ελπίδα και ανάσα πνοής σε συνανθρώπους μας που πάσχουν από διάφορες ασθένειες και χρειάζονται μεταμοσχεύσεις.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι η πρόταση νόμου αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνικής πολιτικής και της ευθύνης μας απέναντι στους συμπολίτες μας που δίνουν καθημερινά μάχη με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες.

Ο κ. Λεωνίδου πρόσθεσε ότι το νομοθετικό πλαίσιο ενισχύει την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, προβλέπει αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας των μονάδων και μηχανισμούς ελέγχου που διασφαλίζουν ότι οι θεραπείες θα παρέχονται με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ ανέφερε ότι σήμερα ψηφίζουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό νομοθέτημα για το σύστημα υγείας της χώρας μας και ανοίγουμε μία νέα σελίδα στα ιατρικά δρώμενα, επιτρέποντας τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις.

Αναφέρθηκε στην ταλαιπωρία ασθενών και των οικογενειών τους που για τόσα χρόνια αναγκάζονταν να μεταβαίνουν στο εξωτερικό για μεταμοσχεύσεις. Επίσης εξήρε το ρόλο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και το αρχείο δοτών που διατηρεί αναφέροντας ότι και η μικρή Κύπρος μπορεί να επιδείξει μεγάλα πράγματα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης ανέφερε ότι με την πρόταση νόμου και το πλαίσιο που θεσπίζεται κλείνει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα και δίνεται η δυνατότητα σε πάσχοντες συνανθρώπους μας να λαμβάνουν τη θεραπεία τους στη χώρα.

Διερωτήθηκε επίσης γιατί δεν κατατέθηκε σχετικό νομοσχέδιο από την Κυβέρνηση και γιατί δεν έγιναν τα αναγκαία βήματα για να έχουμε μία τέτοια μονάδα στο δημόσιο, προσθέτοντας ότι ο δημόσιος τομέας υγείας πρέπει να αναβαθμίζεται συνεχώς.

O Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου ανέφερε ότι με το νέο πλαίσιο προχωρούμε με την ανάπτυξη και άλλων υπηρεσιών εντός του ΓεΣΥ και παρέχονται σημαντικές υπηρεσίες στους ασθενείς μας με σημαντικά οφέλη για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

O Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Βουλευτής ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος ανέφερε ότι σήμερα ψηφίζουμε μια νομοθεσία που δεν είναι απλώς μία τεχνική ρύθμιση αλλά μια βαθιά ανθρώπινη μεταρρύθμιση που αγγίζει την ίδια την ποιότητα ζωής των ασθενών, αλλά και των οικογενειών του στην Κύπρο.

Σήμερα, πρόσθεσε, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα, δημιουργούμε το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εξειδικευμένων μονάδων στη χώρα μας ώστε οι ασθενείς μας να μπορούν να λαμβάνουν υψηλού επιπέδου θεραπεία στη χώρα τους με ασφάλεια, ποιότητα και αξιοπρέπεια.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα μας να εξελιχθεί σε περιφερειακό κέντρο προηγμένων ιατρικών υπηρεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ