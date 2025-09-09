Cyprus Comic Con 2025: Όλα όσα αποκάλυψαν οι διοργανωτές Chris Ellinas & Christopher Burnett στο PRIMETIME

Το Cyprus Comic Con 2025 επιστρέφει πιο μεγάλο και εντυπωσιακό από ποτέ! Στην εκπομπή PRIMETIME, ο DIMITRI G φιλοξένησε δύο από τους βασικούς διοργανωτές της διοργάνωσης, τον Chris Ellinas και τον Christopher Burnett, οι οποίοι παρουσίασαν όλες τις λεπτομέρειες του φετινού φεστιβάλ.

Pre-Event στο Mall of Cyprus

Η αρχή θα γίνει με το pre-event takeover στο Mall of Cyprus, όπου οι επισκέπτες θα ζήσουν μια πρώτη γεύση από το Comic Con με cosplayers, artists, δημιουργούς και live μουσική.

Το Μεγάλο Event (3–5 Οκτωβρίου 2025)

Το Cyprus Comic Con 2025 θα πραγματοποιηθεί στην Κρατική Έκθεση Κύπρου (Nicosia State Fair) με ένα πρόγραμμα γεμάτο δράση, ψυχαγωγία και εκπλήξεις:

🎶 Μουσικές εμφανίσεις : Το ιαπωνικό j-rock συγκρότημα REAL (πρώτη φορά στην Κύπρο!), οι Fuse , ο DJ Manimal , anime & J-pop καλλιτέχνες, καθώς και acts στη Medieval Tavern και το Wrestling Stage .

🎭 Καλεσμένοι : Ο Craig Fairbrass (One Piece live action στο Netflix), ο Jason Page (τραγουδιστής του Pokémon theme), διεθνώς αναγνωρισμένοι cosplayers όπως η Anilik από την Αγγλία, ο Pillaroot από τη Σουηδία με στολή Totoro, ο Robocop cosplayer Miki Askernas, καθώς και πολλοί ακόμα.

🤼 Pro Wrestling Cyprus : Το wrestling επιστρέφει με εντυπωσιακά shows, φιλοξενώντας διεθνείς αθλητές με εμπειρία από κορυφαίες διοργανώσεις.

🎮 Gaming Tournaments : Μεγάλα τουρνουά σε Super Smash Bros, Tekken, Street Fighter, Counter Strike, Rocket League , και πολλά ακόμη.

🖼️ Artists & Creators : Διεθνείς και Κύπριοι καλλιτέχνες, όπως ο διάσημος Luis Coelho με τα γνωστά του σχέδια με γάτες, αλλά και η FEAL με το ιδιαίτερο dark art της.

🎁 Funko Pop Exclusives: Όπως κάθε χρόνο, το Cyprus Comic Con θα έχει exclusive συλλεκτικές Funko φιγούρες, διαθέσιμες για όσους έχουν προμηθευτεί Early Access Tickets.

Νέες Ζώνες & Δραστηριότητες

Το φετινό Comic Con μεγαλώνει με νέους χώρους:

Japan Zone : αφιερωμένο στην ιαπωνική κουλτούρα, μουσική και προϊόντα.

Medieval Tavern : τετραπλάσιος χώρος με live D&D sessions, θεατρικά shows και θεματική ατμόσφαιρα.

Food Court (Nom Nom Nomicón): με γευστικές επιλογές street food και ιαπωνικής κουζίνας.

Εισιτήρια & Πρόγραμμα

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου: Opening Night Party με είσοδο 5€.

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Οκτωβρίου: Main Event με εισιτήρια 12€ ανά ημέρα ή 20€ για τριήμερο pass.

Πρόσβαση στις εξωτερικές δραστηριότητες (φαγητό, ποτό, συναυλίες, wrestling shows) παραμένουν δωρεάν για το κοινό.

Οι Chris Ellinas και Christopher Burnett τόνισαν ότι φέτος το Cyprus Comic Con είναι πιο πλούσιο από ποτέ, με νέες εμπειρίες για επισκέπτες κάθε ηλικίας – από φανατικούς συλλέκτες και gamers μέχρι οικογένειες που θέλουν να ζήσουν την ατμόσφαιρα του μεγαλύτερου pop culture φεστιβάλ της Κύπρου.

👉 Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις για καλεσμένους και δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε στα social media και την επίσημη ιστοσελίδα του Cyprus Comic Con.