Κυκλώνας Μελίσσα: Αυξάνονται οι νεκροί - Δρόμοι και σπίτια πλημμύρησαν στην Κούβα

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αϊτή από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο κυκλώνας Μελίσσα που πλήττει την περιοχή της Καραϊβικής τις τελευταίες ημέρες, γνωστοποίησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι τοπικές αρχές.

Ο ποταμός Λα Ντιγκ, στην παράκτια κοινότητα Πτι Γκοάβ (νότια), υπερχείλισε με αποτέλεσμα να παρασύρει πολλούς ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης και τον γενικό διευθυντή τοπικού νοσοκομείου, που διευκρίνισαν πως εντοπίστηκαν τουλάχιστον δέκα πτώματα και οι έρευνες για την ανεύρεση αγνοουμένων συνεχίζονται.

Στην Κούβα, οι δρόμοι του Σαντιάγο ντε Κούμπα, στο ανατολικό τμήμα του νησιού που επλήγη νωρίς σήμερα το πρωί από τον κυκλώνα Μελίσα, πλημμύρισαν παρασύροντας μπάζα, δέντρα και στύλους ηλεκτρικού, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

Πολλά σπίτια πλημμύρισαν λόγω της έντασης των βροχών που συνοδεύουν τον κυκλώνα.

To 77% της Τζαμάικα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό

Σύμφωνα με το skynews, το 77% της Τζαμάικα παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα με τη δυτική πλευρά του νησιού να έχει πληγεί περισσότερο.

Κυβερνητικές πηγές επίσης αναφέρουν ότι σχεδόν 70 δίκτυα ύδρευσης έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη ενώ για την αποκατάσταση του τηλεφωνικού δικτύου έχει ληφθεί «υποστήριξη» από το δορυφορικό δίκτυο Starlink.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να ανοίξει εκ νέου αύριο το διεθνές αεροδρόμιο του Κίνγκστον για πτήσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο υπουργός Παιδείας της χώρας, Μόρις Ντίξον, ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να δοθεί ένας πλήρης απολογισμός των νεκρών και των υλικών ζημιών που έχουν προκληθεί από τον κυκλώνα.

cnn.gr