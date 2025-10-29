19 συλλήψεις στην Λάρνακα και πρόστιμα €63.000 για παράνομη απασχόληση και αδήλωτη εργασία

Συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων για την πάταξη των αδικημάτων της παράνομης εργοδότησης, της παράνομης απασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας, πραγματοποίησαν σήμερα στην επαρχία Λάρνακας η Αστυνομία και η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 9:30 το πρωί της Τετάρτης σε υπό ανέγερση συγκρότημα οικοδομών, όπου κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν 19 πρόσωπα, υπήκοοι τρίτης χώρας, να εργάζονται χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε επίσης ότι ένα από τα δεκαεννέα πρόσωπα βρίσκεται παράνομα στην Κύπρο.

Εναντίον των 19 προσώπων διερευνάται υπόθεση παράνομης απασχόλησης, ενώ εναντίον των τεσσάρων εργοδοτών τους διερευνάται υπόθεση παράνομης εργοδότησης. Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Επαρχιακά Κλιμάκια Λάρνακας, Λευκωσίας, Αμμοχώστου και Πάφου), μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής και Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Ροών, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων, μετά τον έλεγχο, διαπίστωσαν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία και τη μη εφαρμογή νομοθεσιών οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας τους. Στους παραβάτες επιδόθηκαν ειδοποιήσεις πληρωμής διοικητικών προστίμων, συνολικού ύψους 63.000 ευρώ.