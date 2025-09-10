Ο Paul Anderson από τους Peaky Blinders στην Κύπρο και στο Cyprus Comic Con 2025!

Το Cyprus Comic Con με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι ο ηθοποιός Paul Anderson, γνωστός παγκοσμίως ως Arthur Shelby από την επιτυχημένη σειρά του BBC Peaky Blinders, θα είναι ένας από τους φετινούς Special Guests! Ο “Boycey”, όπως είναι το παρατσούκλι του, είναι Βρετανός ηθοποιός με μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Εκτός από την εμβληματική του ερμηνεία στο Peaky Blinders, πρωταγωνίστησε στην ταινία The Firm (2009), καθώς και σε διεθνείς παραγωγές όπως το Legend (2015), το The Revenant (2015), το Sherlock Holmes: A Game of Shadows και το πολεμικό δράμα ’71.

Οι επισκέπτες του φετινού Cyprus Comic Con, που θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας στις 4 και 5 Οκτωβρίου (σ.σ. με πάρτι εγκαινίων την Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου από τις 18:00 μέχρι τα μεσάνυχτα), θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τον Paul Anderson, να μιλήσουν μαζί του για τους Peaky Blinders – και όχι μόνο!Φωτογραφία, αυτόγραφο ή και τα δύο;

Οι λάτρεις της σειράς θα μπορούν, με την αγορά κάθε token αξίας €20, να επιλέξουν είτε φωτογραφία είτε αυτόγραφο από τον Paul Anderson. Όσοι θέλουν να τα αποκτήσουν και τα δύο, μπορούν φυσικά να προμηθευτούν περισσότερα tokens.

* O Paul Anderson θα έχει Q&A πάνελ το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, στις 14:00 στην μεγάλη σκηνή που θα βρίσκεται στο Hall A

Από One Piece και Pokémon σε… Totoro και RoboCop!Η λίστα των Special Guests είναι εντυπωσιακή, με σχεδόν 50 καλεσμένους από Ευρώπη, Αμερική και Ασία - αριθμός ρεκόρ για την ιστορία του Cyprus Comic Con!



Ανάμεσά τους:

Craig Fairbrass (Chef Zeff στο One Piece του Netflix, η φωνή του Ghost στα Call of Duty games, καθώς και πρωταγωνιστής στη σειρά ταινιών Rise of the Footsoldier)

.Jason Paige, η θρυλική φωνή πίσω από το εμβληματικό Pokémon Theme Song.

Ο Πορτογάλος σκιτσογράφος Luis Coelho.

Η Σουηδή καλλιτέχνης Feefal.

Οι Cosplayers Pilerud (Σουηδία) ως Totoro, Micke Askernas (Σουηδία) ως RoboCop, Anaelic (Βρετανία) και Insoriel Cosplay (Κύπρος).



J-Rock ενέργεια από την Ιαπωνία!

Το Comic Con υποδέχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο το ιαπωνικό γυναικείο J-Rock συγκρότημα ЯeaL, σε μια ιστορική στιγμή για την κυπριακή μουσική σκηνή. Οι Ryoko (φωνή/κιθάρα), Fumiha (μπάσο) και Aika (ντραμς) θα χαρίσουν στο κοινό μια μοναδική εμπειρία με τον εκρηκτικό τους ήχο



.Japan Zone

Ένα ολοκαίνουργιο κομμάτι της φετινής διοργάνωσης θα είναι αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην Ιαπωνία. Εκεί, οι επισκέπτες θα απολαύσουν παραδοσιακή και σύγχρονη ιαπωνική μουσική (LJ English, Black Tsubaki, JFX, Jero 11, Aki), DJ sets με anime/JPOP/KPOP από τον DJ Animal, ενώ θα μπορούν να δοκιμάσουν αυθεντικό takoyaki και να αποκτήσουν παραδοσιακά κιμονό.



Άφθονη Δράση στο Ρινγκ!

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Cyprus Comic Con συνεργάζεται με την Pro Wrestling Cyprus για ένα δυναμικό τριήμερο γεμάτο wrestling action. Περισσότεροι από 25 επαγγελματίες αθλητές από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τη Γαλλία υπόσχονται αδρεναλίνη και… ξύλο!Και πολλά περισσότερα!

Μεσαιωνική Ζώνη, Artists’ Alley, Creative Corridor, Cosplay Competitions (MCC & MSQRD), Limit Break Gaming με δώρα αξίας €5000, Kids Zone, Tabletop Games, STEM & Game Devs, Κινηματογραφικό Φεστιβάλ με βραβεία €2000, δεκάδες επιλογές φαγητού & ποτού (NomNomNomiCon), καταστήματα με παιχνίδια & συλλεκτικά, και φυσικά την Παρασκευή 03 Οκτωβρίου ένα τεράστιο πάρτι εγκαινίων με ЯeaL και τους αγαπημένους Κύπριους FUSE.

Εισιτήρια

Η προπώληση έχει ξεκινήσει!

* €5 για την τελετή εγκαινίων (Παρασκευή 03 Οκτωβρίου, 18:00-00:00).

* €12 για απλή ημερήσια είσοδο.(Σάββατο 03 ή Κυριακή 04 Οκτωβρίου, 10:00-00:00)

* €20 για όλο το τριήμερο.

* €35 Early Access (είσοδος στον εξωτερικό χώρο από τις 08:30, είσοδος στα περίπτερα από τις 09:00)

* €50 Early Access Bundle

* €100 VIP.

* Δωρεάν είσοδος για τους Cosplayers!

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εκδήλωσης www.cypruscomiccon.org