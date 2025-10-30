«Αφήστε με να πάω Κεντρικές»

Σουρεαλιστικές στιγμές στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με τον 30χρονο κατάδικο που είναι ύποπτος για τη δολοφονία Δημοσθένους να εκλιπαρεί τους Αστυνομικούς να τον στείλουν πίσω στις Κεντρικές Φυλακές. «Εν αντέχω άλλο ρε κουμπάρε μες τα κρατητήρια (εννοεί τα Αστυνομικά), αφήστε με να πάω πίσω Κεντρικές» επέμενε ο κατάδικος μιλώντας στους Αστυνομικούς. «Εν αντέχετε η κατάσταση ρε κουμπάρε λαλώ σου, δεν είναι καλά τζοιμέσα» συνέχισε ο κατάδικος. Σημειώνουμε ότι δεν είχε την οποιαδήποτε ένσταση ως προς την κράτησή του από την Αστυνομία αλλά αυτό που ήθελε μανιωδώς ήταν να αλλάξει ο χώρος κράτησής του και από τα Αστυνομικά Κρατητήρια Αρραδίπου να μεταφερθεί στις Κεντρικές εκεί που εκτίει ποινή φυλάκισης για υπόθεση ναρκωτικών. Σε άλλα νέα, από την Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση, φαίνεται να υπάρχει μαρτυρία ότι ο κατάδικος (ναι αυτός που ζήταγε να πάει Κεντρικές) διευθέτησε λέει την αγορά της μοτοσικλέτας, δίνοντας οδηγίες και έγκριση αγοράς, μέσω βιντεοκλήσης από το κελί του στις Κεντρικές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί -μεταξύ άλλων- τόσος καημός να πάει πίσω…

