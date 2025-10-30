Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πολιτικό μνημόσυνο για την Καίτη Κληρίδου στο Σπίτι της Συνεργασίας

Στην εκδήλωση συμμετέχουν πολιτικά πρόσωπα και φίλοι της Καίτης Κληρίδου και από τις δύο κοινότητες

Πολιτικό μνημόσυνο για την Καίτη Κληρίδου πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη στο Σπίτι της Συνεργασίας.

Η εκδήλωση άρχισε στις 16:00 και θα ολοκληρωθεί στις 18:00.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν πολιτικά πρόσωπα και φίλοι της Καίτης Κληρίδου και από τις δύο κοινότητες. Μεταξύ άλλων, ο τέως ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζιλγουρέκ, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Τάκης Χατζηδημητρίου, ο Μιχάλης Παπαπέτρου, ο Μιχάλης Σοφοκλέους, ο Γιώργος Παμπορίδης, η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή και η Τουρκοκύπρια πολιτικός Ντογούς Ντεριά.

ΚΑΙΤΗ ΚΛΗΡΙΔΗ

