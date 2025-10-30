Πολιτικό μνημόσυνο για την Καίτη Κληρίδου στο Σπίτι της Συνεργασίας

Πολιτικό μνημόσυνο για την Καίτη Κληρίδου πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη στο Σπίτι της Συνεργασίας.

Η εκδήλωση άρχισε στις 16:00 και θα ολοκληρωθεί στις 18:00.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν πολιτικά πρόσωπα και φίλοι της Καίτης Κληρίδου και από τις δύο κοινότητες. Μεταξύ άλλων, ο τέως ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζιλγουρέκ, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Τάκης Χατζηδημητρίου, ο Μιχάλης Παπαπέτρου, ο Μιχάλης Σοφοκλέους, ο Γιώργος Παμπορίδης, η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή και η Τουρκοκύπρια πολιτικός Ντογούς Ντεριά.