Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser τρέιλερ του θρίλερ δράσης «The Rip» με τους Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ

Το πρώτο τρέιλερ για το αστυνομικό θρίλερ «The Rip» του Τζο Κάρναχαν δόθηκε στην δημοσιότητα και παρουσιάζει τους καταιγιστικούς διαλόγους και τους ηθικά αμφιλεγόμενους χαρακτήρες του σεναριογράφου-σκηνοθέτη, μαζί με ένα εξαιρετικό καστ, με πρωταγωνσιτές τους Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ.

Πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Μπεν Άφλεκ, Στίβεν Γιουν, Τεγιάνα Τέιλορ, Σάσα Κάγιε, Καταλίνα Σαντίνο Μορένο, Σκοτ Άτκινς και Κάιλ Τσάντλερ.

Σύμφωνα με τη σύνοψη η ταινία ακολουθεί «μία ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι, που ανακαλύπτει εκατομμύρια σε μετρητά σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο. Όμως, όσο η είδηση βγαίνει στο φως, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους αρχίζει να καταρρέει και όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση, ακόμα και ποιος μπορεί να σταθεί πραγματικός σύμμαχος».

Σύμφωνα με τον Κάρναχαν, ο όρος «rip» αναφέρεται στην κατάσχεση μετρητών, ναρκωτικών ή όπλων.

«Το "The Rip" προήλθε από μια βαθιά προσωπική εμπειρία που έζησε ένας φίλος μου, τόσο ως πατέρας όσο και ως επικεφαλής της ομάδας καταπολέμησης ναρκωτικών στην αστυνομία του Μαϊάμι», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

«Είναι εμπνευσμένο επίσης από την αγάπη μου για τα κλασικά αστυνομικά θρίλερ της δεκαετίας του '70 που έδιναν έμφαση στους χαρακτήρες και τις μεταξύ τους σχέσεις — ταινίες όπως το «Serpico» και το «Prince of the City», αλλά και το «Heat» του Μάικλ Μαν(Michael Mann)», πρόσθεσε.

Η ταινία αποτελεί την πρώτη συνεργασία του Netflix με την εταιρεία Artists Equity των Ντέιμον & 'Αφλεκ, όπως αναφέρει το Deadline.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι δύο πρωταγωνιστές μαζί με τους Ντάνι Μπέρνφελντ και Λουσιάνα Ντέιμον.

Το «The Rip» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα, στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Πηγή: cnn.gr

