Η Alpha Bank Κύπρου υιοθετεί την «Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες» της Europa Donna Κύπρου

Η Alpha Bank Κύπρου ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία της με την Europa Donna Κύπρου, υιοθετώντας φέτος την Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες, η οποία με κεντρικό μήνυμα “Από τη σιωπή ΣΤΗ ΦΩΝΗ. Διεκδικούμε”, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025, στη Λευκωσία.

Η Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γεγονότα ευαισθητοποίησης στην Κύπρο. Από το 2005 μέχρι σήμερα, έχει εξελιχθεί σε θεσμό με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, δίνοντας φωνή σε χιλιάδες γυναίκες που ήρθαν αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο, καθώς και στις οικογένειές τους. Με τις ροζ φιγούρες να συμβολίζουν στατιστικά στοιχεία που μεταφράζονται σε ανθρώπινες ζωές, η Πορεία υπενθυμίζει με έναν απλό αλλά ισχυρό τρόπο τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της αλληλεγγύης.

Η σχέση της Alpha Bank Κύπρου με την Europa Donna Κύπρου έχει εδραιωθεί εδώ και αρκετά χρόνια μέσα από κοινές δράσεις και εκστρατείες, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της ενημέρωσης. Φέτος, η συνεργασία κορυφώνεται με την υιοθέτηση της Πορείας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευση της Τράπεζας να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και να στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Κύπρου, κ. Μίλτος Μιχαηλάς, δήλωσε:

«Η Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες είναι ένας θεσμός που μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια ιστορία. Η Alpha Bank Κύπρου στηρίζει με συνέπεια δράσεις που προάγουν την υγεία, την κοινωνική συνοχή και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο. Η υιοθέτηση της Πορείας αποτελεί για εμάς φυσική συνέχεια μιας μακρόχρονης συνεργασίας με την Europa Donna Κύπρου και έκφραση της δέσμευσής μας, μέσα από το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας, να συμβάλλουμε σε έναν κόσμο με περισσότερη φροντίδα, πρόληψη και αλληλεγγύη».

Με την υιοθέτηση της Πορείας, η Alpha Bank Κύπρου συνδέει το όραμά της για πρόοδο και βιώσιμη ανάπτυξη με έναν θεσμό που έχει αφήσει βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα και συνεχίζει να εμπνέει με το μήνυμα της ενότητας και της στήριξης.

Η Τράπεζα καλεί το κοινό να συμμετάσχει στην Πορεία της 4ης Οκτωβρίου, στέλνοντας όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας, δύναμης και συλλογικής ευθύνης.