Intervision: Η ελληνικής καταγωγής Βασιλική Καραγιώργου θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στην ρωσική Eurovision - Βίντεο

Ποια είναι η 42χρονη Vassy - Ο μουσικός διαγωνισμός του Πούτιν αρχίζει στις 20 Σεπτεμβρίου και θα συμμετέχουν 23 χώρες

Η ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια Vassy θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ρωσική εκδοχή της Eurovision, μετά την αποχώρηση του R&B καλλιτέχνη B. Howard για «οικογενειακούς λόγους» λίγες μέρες πριν από την έναρξη του μουσικού διαγωνισμού, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές την Τετάρτη.

Ο διαγωνισμός, που ονομάζεται Intervision, αναβιώνει ένα αντίστοιχο της Eurovision από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος  υπήρξε για λίγο τη δεκαετία του 1960 και του 1970. Η πρωτοβουλία της Ρωσίας να δημιουργήσει τη νέα Intervision έρχεται ως απάντηση στον αποκλεισμό της από τη Eurovision το 2022, μετά τη εισβολή της στην Ουκρανία στις 26 Φεβρουαρίου.

Ακούστε εδώ τα 23 τραγούδια του διαγωνισμού (στις ΗΠΑ έχουν ακόμα το τραγούδι του B. Howard και όχι της Vassy)

Ποια είναι η Vassy

Η Vassy, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Βασιλική Καραγιώργου, γεννήθηκε στην Αυστραλία από Έλληνες μετανάστες, αλλά απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram η Vassy ανέβασε πριν λίγες ημέρες φωτογραφίες από τις φετινές διακοπές της στην Σκόπελο.

Η ιστοσελίδα της την περιγράφει ως «μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές» της ηλεκτρονικής dance μουσικής.

Στην πορεία της έχει συνεργαστεί με κορυφαίους DJs, όπως ο David Guetta και ο Tiësto ενώ, το 2023, έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο ICON στα Electronic Dance Music Awards.

Η Vassy είναι υποστηρικτής των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς είναι πρέσβειρα της καμπάνιας NOH8 , μιας οργάνωσης που προωθεί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Ο διαγωνισμός Intervision αρχίζει στις 20 Σεπτεμβρίου και παρουσιάζεται ως ένας «αποπολιτικοποιημένος» εορτασμό της μουσικής. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διόρισε ανώτερα στελέχη του Κρεμλίνου στο διοικητικό συμβούλιο και την οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού και συγκεκριμένα τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ντμίτρι Τσερνιτσένκο και τον υπεύθυνο εσωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Σεργκέι Κιριένκο, ο οποίος θα ηγείται του εποπτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο διευθυντής του Τμήματος Πολυμερούς Ανθρωπιστικής Συνεργασίας και Πολιτιστικών Σχέσεων του ρωσικού ΥΠΕΞ, Αλεξάντερ Αλίμοφ, δήλωσε: «Στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν 23 χώρες η Κούβα, η Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, η Δημοκρατία της Ινδίας, η Δημοκρατία του Καζακστάν, το Κράτος του Κατάρ, η Δημοκρατία της Κένυας, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η Δημοκρατία της Κολομβίας, η Δημοκρατία της Κούβας, η Δημοκρατία της Κιργιζίας, η Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης, η Ρωσική Ομοσπονδία, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η Δημοκρατία της Σερβίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, η Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Αιθιοπίας και η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής».

