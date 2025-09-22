Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Bιολί του Αϊνστάιν αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία έως και 300.000 αγγλικές λίρες

Το βιολί Zunterer σε φυσικό μέγεθος πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που αγόρασε ο Αϊνστάιν ο ίδιος.

Βιολί που κάποτε ανήκε σε έναν από τους πιο διάσημους επιστήμονες του κόσμου αναμένεται να πωληθεί έως και 300.000 αγγλικές λίρες σε δημοπρασία που διοργανώνεται στο Γκλόστερσαϊρ στην Αγγλία τον επόμενο μήνα. 

Το μουσικό όργανο του 1894 είναι ένα από τα πολλά αντικείμενα που κάποτε ανήκαν στον Άλμπερτ Αϊνστάιν και πρόκειται να βγουν στο σφυρί από τον οίκο δημοπρασιών Dominic Winter στο Σάουθ Σέρνεϊ, στις 8 Οκτωβρίου.

Πωλούνται επίσης μια σέλα ποδηλάτου και ένα βιβλίο φιλοσοφίας που έδωσε ο Αϊνστάιν σε έναν φίλο του το 1932.

Ο ειδικός σε ιστορικά αναμνηστικά, Κρις Άλμπουρι, δήλωσε στο BBC ότι είναι ενθουσιασμένος για την πώληση των «εξαιρετικά ιστορικών αντικειμένων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

