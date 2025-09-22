Μια συναρπαστική σεζόν ξεκινά στον ALPHA Κύπρου

Στον χώρο της Νέας Πλατείας ΓΣΠ ανάμεσα στο πράσινο και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, πραγματοποιήθηκε το βράδι της Πέμπτης η εκδήλωση για την παρουσίαση προγράμματος του ALPHA Κύπρου για τη σεζόν 2025-2026.

Το αναβαθμισμένο ιστορικό σημείο της Λευκωσίας φιλοξένησε φίλους, συνεργάτες, δημοσιογράφους, παρουσιαστές και ηθοποιούς του σταθμού για να παρακολουθήσουν το νέο, συναρπαστικό πρόγραμμα του ALPHA Κύπρου για την τρέχουσα χρονιά.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν στη διάρκεια της παρουσίασης τις αγαπημένες εκπομπές και σειρές που σημείωσαν επιτυχία την προηγούμενη σεζόν και θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν, αλλά και τις νέες αφίξεις που αναμένεται να καθηλώσουν και να μονοπωλήσουν τον ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σε δήλωσή του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ALPHA Κύπρου, κ. Γιώργος Θεοδότου, ανέφερε «για εμάς στον ALPHA Κύπρου, είναι πρώτιστης σημασίας η συνέπεια και η ποιότητα στο περιεχόμενο που προσφέρουμε. Η Διευθυντική ομάδα μαζί με τα άτομα του ALPHA ανταποκρίνονται άριστα σε κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουν. Μαζί εξελισσόμαστε και μεγαλώνουμε. Μαζί, συνεχίζουμε στη 10η τηλεοπτική σεζόν!».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ALPHA Κύπρου, κ. Πέτρος Πέτρου, σημείωσε ότι «Δέκα χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας. Δέκα χρόνια εξέλιξης, σκληρής δουλείας, μεγάλων προκλήσεων αλλά και επιτυχιών. Πάνω απ’ όλα, δέκα χρόνια εμπιστοσύνης σχέσης με τον τηλεθεατή – μια σχέση που κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο ουσιαστική. Η ευθύνη μας απέναντι στον Κύπριο πολίτη είναι μεγάλη και μεγαλώνει ακόμη περισσότερο μετά από κάθε επιτυχία».

Η βραδιά έκλεισε με πολλή διασκέδαση, παρέα με τις μουσικές επιλογές του συγκροτήματος ‘Παπιγιόν’, που ανέβασαν το κέφι και δημιούργησαν μία φανταστική ατμόσφαιρα.