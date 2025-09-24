Το εύκολο γλυκό ψυγείου με τη γεύση των εκλέρ, χωρίς το μπελαλίδικο ψήσιμο

Το εκλέρ είναι ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα γλυκά, με χαρακτηριστική γέμιση βανίλιας και επικάλυψη σοκολάτας. Παρά τη φαινομενική του απλότητα, η παρασκευή του απαιτεί τεχνική ακρίβεια, χρόνο και υπομονή. Για τους περισσότερους, η διαδικασία μπορεί να είναι περίπλοκη και χρονοβόρα, καθιστώντας το εκλέρ ένα γλυκό που οι περισσότεροι προτιμούν να αγοράζουν έτοιμο παρά να φτιάχνεται στο σπίτι.

Αν αγαπάτε τη γεύση του εκλέρ, αλλά όχι την ταλαιπωρία, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα επιλογή: το κέικ με γεύση εκλέρ. Πρόκειται για ένα γλυκό χωρίς ψήσιμο, που συνδυάζει τα βασικά στοιχεία του εκλέρ, αλλά τεχνικά δεν είναι. Είναι ένα εύκολο στην παρασκευή κέικ ψυγείου και σε αυτή την εκδοχή χωρίς ψήσιμο και δεν απαιτεί σχεδόν καθόλου χρόνο πάνω από την κατσαρόλα ή το φούρνο. Το αποτέλεσμα είναι ένα κρεμώδες και πλούσιο γλυκό.

Ακολουθεί η συνταγή για Κέικ Εκλέρ Σοκολάτας

Προετοιμασία: 15 λεπτά – Αναμονή: ~8 ώρες – Μερίδες: 16

Υλικά

3 φακελάκια στιγμιαία κρέμα βανίλια (περίπου 96 γρ. το καθένα)

1 λίτρο πλήρες γάλα

225 γρ. φυτική σαντιγί

1 πακέτο μπισκότα τύπου πτι μπερ (26-28 μπισκότα)

170 γρ. σταγόνες μαύρης σοκολάτας

180 ml κρέμα γάλακτος

60 ml μέλι

1 πρέζα αλάτι

Διαδικασία

Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίχνουμε την κρέμα βανίλια και το γάλα. Ανακατεύουμε καλά με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε τη σαντιγί και ανακατεύουμε απαλά με μια μαλακή σπάτουλα μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως. Στρώνουμε μία στρώση μπισκότα σε ένα ταψί και απλώνουμε τη μισή ποσότητα της κρέμας πάνω από τα μπισκότα. Προσθέτουμε δεύτερη στρώση μπισκότων και απλώνουμε την υπόλοιπη κρέμα από πάνω. Ολοκληρώνουμε με μια τρίτη στρώση μπισκότων στην κορυφή.

Για την επικάλυψη σοκολάτας

Βάζουμε σ’ ένα κατσαρολάκι τις σταγόνες σοκολάτας, την κρέμα γάλακτος, το μέλι και το αλάτι και ζεσταίνουμε το μείγμα σε χαμηλή φωτιά. Ρίχνουμε το μείγμα πάνω από την τελευταία στρώση μπισκότων και το απλώνουμε ομοιόμορφα με σπάτουλα. Σκεπάζουμε το ταψί και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 8 ώρες ή όλη τη νύχτα πριν το κόψουμε και το σερβίρουμε.

Το κέικ διατηρείται στο ψυγείο έως 5 ημέρες ή στην κατάψυξη έως 2 μήνες. Αν το καταψύξετε, η απόψυξη πρέπει να γίνει αποκλειστικά στο ψυγείο.

