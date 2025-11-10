ΚΟΑΓ: Ολοκλήρωση και παράδοση των πρώτων διαμερισμάτων του έργου ΙΑΝΘΗ στον Δήμο Λάρνακας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης έχει ολοκληρώσει τις εργασίες ανέγερσης του έργου «ΙΑΝΘΗ» στην ενορία Αγίου Νικολάου στο Δήμο Λάρνακας - ενός σημαντικού οικιστικού έργου που στοχεύει στη δημιουργία σύγχρονων, ποιοτικών και προσιτών διαμερισμάτων για νέες οικογένειες και άτομα που αναζητούν στέγη σε κεντρική περιοχή του Δήμου Λάρνακας.

Σύγχρονα διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών

Το έργο «ΙΑΝΘΗ» περιλαμβάνει σύγχρονα διαμερίσματα, σχεδιασμένα με έμφαση στην ποιότητα, εργονομία και ενεργειακή απόδοση και προσφέρει ένα άνετο και λειτουργικό περιβάλλον διαβίωσης. Τα πρώτα διαμερίσματα παραδόθηκαν στους δικαιούχους αγοραστές τους από την Πρόεδρο του ΚΟΑΓ κυρία Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου και τον Αντιπρόεδρο του ΚΟΑΓ κύριο Θησέα Ιωάννου την προηγούμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την ένταξη του έργου ΙΑΝΘΗ στις ολοκληρωμένες στεγαστικές λύσεις που προσφέρει σήμερα ο ΚΟΑΓ.

Διαθέσιμες μονάδες

Για πώληση στο έργο ΙΑΝΘΗ υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα διαμερίσματα δύο (2) και τριών (3) υπνοδωματίων. Οι τιμές πώλησης:

των διαμερισμάτων δύο (2) υπνοδωματίων αρχίζουν από €153.050 πλέον ΦΠΑ. ,

αρχίζουν , των διαμερισμάτων τριών (3) υπνοδωματίων αρχίζουν από €212.900 πλέον ΦΠΑ.

Στην τιμή πώλησης περιλαμβάνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά, καθώς και μονάδων κλιματισμού (με δυνατότητα ψύξης και θέρμανσης) σε όλους του χώρους του κάθε διαμερίσματος.

Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα διαμερίσματα του έργου ΙΑΝΘΗ, τα κριτήρια για αγορά από τον ΚΟΑΓ και τη διαδικασία υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΚΟΑΓ: www.cldc.org.cy ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο: 22364695