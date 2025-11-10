ΚΟΑΓ: Παραδόθηκαν τα πρώτα διαμερίσματα του «ΙΑΝΘΗ» στον Δήμο Λάρνακας - Ποια είναι διαθέσιμα προς πώληση (φώτος)

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) ολοκλήρωσε τις εργασίες ανέγερσης του έργου ΙΑΝΘΗ στην ενορία Αγίου Νικολάου του Δήμου Λάρνακας και τα πρώτα διαμερίσματα παραδόθηκαν στους αγοραστές τους, ενώ προς πώληση είναι διαθέσιμα διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων.

Σε ανακοίνωση του ΚΟΑΓ αναφέρεται ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό οικιστικό έργο που στοχεύει στη δημιουργία σύγχρονων, ποιοτικών και προσιτών διαμερισμάτων για νέες οικογένειες και άτομα που αναζητούν στέγη σε κεντρική περιοχή του Δήμου Λάρνακας.

Το έργο ΙΑΝΘΗ περιλαμβάνει σύγχρονα διαμερίσματα, σχεδιασμένα με έμφαση στην ποιότητα, εργονομία και ενεργειακή απόδοση και προσφέρει ένα άνετο και λειτουργικό περιβάλλον διαβίωσης», σημειώνεται.

Τα πρώτα διαμερίσματα «παραδόθηκαν στους δικαιούχους αγοραστές τους από την Πρόεδρο του ΚΟΑΓ, Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου, και τον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού, Θησέα Ιωάννου, την προηγούμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την ένταξη του έργου ΙΑΝΘΗ στις ολοκληρωμένες στεγαστικές λύσεις που προσφέρει σήμερα ο ΚΟΑΓ».

Τα διαθέσιμα διαμερίσματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «προς πώληση στο έργο ΙΑΝΘΗ υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα διαμερίσματα δύο και τριών υπνοδωματίων.

Οι τιμές πώλησης:

των διαμερισμάτων δύο (2) υπνοδωματίων αρχίζουν από €153.050 πλέον ΦΠΑ. ,

αρχίζουν , των διαμερισμάτων τριών (3) υπνοδωματίων αρχίζουν από €212.900 πλέον ΦΠΑ.

Στην τιμή πώλησης περιλαμβάνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά, καθώς και μονάδων κλιματισμού (με δυνατότητα ψύξης και θέρμανσης) σε όλους του χώρους του κάθε διαμερίσματος.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα διαμερίσματα του έργου ΙΑΝΘΗ, τα κριτήρια για αγορά από τον ΚΟΑΓ και τη διαδικασία υποβολής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΚΟΑΓ www.cldc.org.cy ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο: 22364695.