Fingers crossed, που λένε και οι Άγγλοι!

Ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής θα τεθεί η πρόταση νόμου των βουλευτών του ΔΗΚΟ Παύλου Μυλωνά και Χρύσανθου Σαββίδη για πρόσβαση των εκπαιδευτικών λειτουργών που υπηρετούν με σύμβαση σε ιατροσυμβούλιο, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, τους οποίους η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, μετακίνησης ή/και μετάθεσής τους. Ευελπιστούμε ότι, πρώτον, η πρόταση νόμου θα ψηφιστεί και ότι, δεύτερον, τον ερχόμενο Αύγουστο δεν θα δεχθούμε παράπονα για μητέρες παιδιών με αυτισμό, καρκινοπαθείς από τη Λευκωσία που διορίστηκαν στην Πάφο. Fingers crossed, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
ΑΓ