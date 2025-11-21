Ένα άγαλμα για τον πλανητάρχη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Άλλο και τούτο πάλι. Προτού καλά - καλά κοπάσει ο θυμός με την περιβόητη εκδήλωση που ήθελε να κάνει η ισραηλινή πρεσβεία σε δημοτικό σχολείο στη Λευκωσία, η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου ετοιμάζει εκδήλωση με δεντροφύτευση προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Καλά, υπάρχει κάποιος να θέσει όρια στο τι γίνεται και πού; Ή εδώ αποφασίζει και διατάσσει όποιος έχει το πράσινο φως από το Ισραήλ; Δηλαδή αν αύριο θελήσουν να στήσουν και άγαλμα του Τραμπ για τα «επιτεύγματά» του, εμείς θα χειροκροτούμε; Εκεί στο Προεδρικό ας δουν λίγο το θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ, γιατί όπως πάμε θα μπουν και σπίτι μας με τις ποδίνες.

ΠΥΡ

